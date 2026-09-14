FOTO Znate li za ovaj prirodni biser kod Ljubuškog? Vodopad Kravica i dalje vrvi turistima
Ljeto je pri kraju, ali na Kravici gužve ne jenjavaju. Tisuće turista i dalje pristižu na poznati vodopad kod Ljubuškog, gdje se kupanje, restorani i brojni sadržaji smjestili tik uz impresivne slapove
Vodopad Kravica na rijeci Trebižat i krajem ljeta privlači velik broj domaćih i stranih turista. Kupači, restorani i brojni turistički sadržaji ispunjavaju prostor neposredno uz slapove, stvarajući izrazit kontrast između masovnog turizma i prirodnog ambijenta jedne od najpoznatijih atrakcija u BiH. | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL