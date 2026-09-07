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LJUTO NATJECANJE

FOTO Znoj je tekao u potocima: Anđelko pojeo najljuće papričice u Slavonskom Brodu

Šestero hrabrih natjecatelja odmjerilo je snage u jedenju sve ljućih papričica na Street Food Weekendu u Slavonskom Brodu. Znoj, suze i grimase nisu izostali, a najizdržljiviji je na kraju bio Anđelko Zvirotić iz Donje Bebrine
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Slavonski Brod: Anđelko Zvirotić pobjednik je u jedenju ljutih papričica
Treće izdanje Street Food Weekenda održavalo se od 3. do 6. rujna u Tvrđavi Brod, a upravo je natjecanje u jedenju ljutih papričica bilo jedan od najiščekivanijih događaja posljednjeg dana festivala. | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
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Treće izdanje Street Food Weekenda održavalo se od 3. do 6. rujna u Tvrđavi Brod, a upravo je natjecanje u jedenju ljutih papričica bilo jedan od najiščekivanijih događaja posljednjeg dana festivala. | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Komentari 1

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