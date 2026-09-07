FOTO Znoj je tekao u potocima: Anđelko pojeo najljuće papričice u Slavonskom Brodu

Pravila su bila jednostavna, ali nimalo laka. Natjecatelji su redom kušali papričice čija se ljutina povećavala iz kruga u krug. Na meniju su se tako našli jalapeño, habanero, bhut jolokia i Trinidad Scorpion Moruga, dok do posljednje i najljuće, Caroline Reaper, natjecatelji na kraju nisu ni stigli. | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL