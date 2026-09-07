FOTO Znoj je tekao u potocima: Anđelko pojeo najljuće papričice u Slavonskom Brodu

Šestero hrabrih natjecatelja odmjerilo je snage u jedenju sve ljućih papričica na Street Food Weekendu u Slavonskom Brodu. Znoj, suze i grimase nisu izostali, a najizdržljiviji je na kraju bio Anđelko Zvirotić iz Donje Bebrine
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Treće izdanje Street Food Weekenda održavalo se od 3. do 6. rujna u Tvrđavi Brod, a upravo je natjecanje u jedenju ljutih papričica bilo jedan od najiščekivanijih događaja posljednjeg dana festivala.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Treće izdanje Street Food Weekenda održavalo se od 3. do 6. rujna u Tvrđavi Brod, a upravo je natjecanje u jedenju ljutih papričica bilo jedan od najiščekivanijih događaja posljednjeg dana festivala.
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Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Treće izdanje Street Food Weekenda održavalo se od 3. do 6. rujna u Tvrđavi Brod, a upravo je natjecanje u jedenju ljutih papričica bilo jedan od najiščekivanijih događaja posljednjeg dana festivala.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Za stol je sjelo šestero natjecatelja – Binita Bariar, Antun Alaberović, Filip Maljković, Anđelko Zvirotić, Edo Antolović i Lovro Maričević. Binita je pritom bila jedina žena koja se ove godine odvažila na ljuti izazov.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Pravila su bila jednostavna, ali nimalo laka. Natjecatelji su redom kušali papričice čija se ljutina povećavala iz kruga u krug. Na meniju su se tako našli jalapeño, habanero, bhut jolokia i Trinidad Scorpion Moruga, dok do posljednje i najljuće, Caroline Reaper, natjecatelji na kraju nisu ni stigli.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
U završnici su ostali Anđelko Zvirotić i prošlogodišnji pobjednik Filip Maljković. Obojica su uspjela pojesti četiri cijele papričice, no Maljković je prije sljedećeg kruga odlučio odustati te je pobjednička titula pripala Anđelku.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Novi pobjednik pritom nije prošao bez posljedica – kako je natjecanje odmicalo, ljutina je postajala sve teža za podnijeti, a grimase na licima natjecatelja jasno su pokazivale koliko je izazov bio zahtjevan.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Publika je sa zanimanjem pratila svaki novi krug i bodrila natjecatelje dok su pokušavali izdržati sve snažniji osjećaj pečenja. Na kraju se pokazalo da je za osvajanje ovogodišnje titule bilo dovoljno preživjeti četiri izrazito ljute papričice.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Osim ljutog natjecanja, posjetitelji su tijekom četiri festivalska dana mogli uživati u ponudi sedam street food izlagača, radionicama i koncertima. Za najbolje jelo festivala publika je izabrala Grešno rebro by Marija Gregurić.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL