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Francuska počinje kažnjavati sve koji hodaju bez majice: Što mislite o ovom zakonu?

Piše 24sata,
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Francuska počinje kažnjavati sve koji hodaju bez majice: Što mislite o ovom zakonu?
Foto: 123RF

Narbonne nije jedini francuski grad koji je odlučio stati na kraj šetnji bez majice. Sve više ih uvodi novčane kazne za osobe koje se gradskim ulicama kreću golih prsa, u kupaćim kostimima ili čak bosi

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Pripazite ako ovog ljeta putujete u Francusku - deseci gradova počeli su kažnjavati ljude koji ulicama hodaju bez majice. Zapravo, zabrana nije namijenjena isključivo muškarcima, ali pretpostavljamo da će upravo oni češće skinuti gornji dio odjeće, piše The Guardian.

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Narbonne, grad nedaleko od mediteranske obale, pridružio se najmanje još 30 općina koje zabranjuju šetnju gradom golih prsa, u kupaćim kostimima ili čak bosonogima.

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Kazna za takvo ponašanje iznosi 150 eura. Prema navodima France Télévisionsa, kada je Narbonne prošlog ljeta počeo provoditi pravilo 'molimo ostanite odjeveni', kažnjeno je oko 15 osoba.

U nastavku nam recite vaše mišljenje. Slažete li se s Francuskom i njihovim kažnjavanjem ljudi koji hodaju u toplesu?

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