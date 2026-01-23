Francuski naivci predstavili se u Zagrebu, naši će uskoro u Pariz

Anatole Jakovsky, komesar izložbe francuskih naivaca koja je nedavno otvorena u Zagrebu, bio je prekjučer gost Krste Hegedušića u njegovu ateljeu, gdje su dva istaknuta "kuma" naive - jedan kao teoretik, drugi kao kum naših hlebinaca - razgovarali o podrijetlu, sadašnjoj situaciji i perspektivama naivne umjetnosti kod nas i u svijetu, piše Večernji list 23. siječnja 1970. godine. Jakovsky je među prvima u inozemstvu pisao o našim naivcima i naglašavao vrijednost tog fenomena, a tijekom posjeta Hrvatskoj posjetio je nekoliko naših vodećih naivaca.

