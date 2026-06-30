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NATJECANJE U MADRIDU

Franko's Pizza među dvadeset najboljih pizzerija u Europi, ponovno osvojila i Golden Ticket

Piše Ana Vukašinović,
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Franko's Pizza među dvadeset najboljih pizzerija u Europi, ponovno osvojila i Golden Ticket
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Foto: Privatni album

Zagrebačka Franko's Pizza ponovno se našla među najboljima u Europi. Na prestižnoj dodjeli nagrada 50 Top Pizza Europa u Madridu osvojila je 20. mjesto te šestu godinu zaredom izborila mjesto na europskoj listi najboljih pizzerija

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Zagrebačka Franko's Pizza još je jednom potvrdila status jedne od najboljih europskih pizzerija. Na ovogodišnjoj dodjeli nagrada 50 Top Pizza Europa u Madridu osvojila je 20. mjesto, čime je šestu godinu zaredom uvrštena među najbolje europske pizzerije, a treću godinu zaredom među najboljih 20.

Foto: Privatni album

Uz odličan plasman, Franko's Pizza ponovno je osvojila i Golden Ticket, koji joj osigurava mjesto na ovogodišnjoj svjetskoj listi 50 Top Pizza World, čija će se završna dodjela održati na jesen u Napulju.

Foto: Privatni album

Vlasnik Fran Župić zahvalio je gostima na podršci te najavio kako Franko's uskoro predstavlja novi ljetni jelovnik. Na europskoj listi ove su se godine našle i slovenska pizzerija Pop's (34. mjesto), beogradska Majstor i Margarita (37.) te rovinjska La Pietra (21.). Čestitamo!

Foto: 24sata

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