'Fritulinke' su novi hit Adventa! Palačinka pohana u smjesi od fritula prodaje se kao luda!

U bogatoj ponudi na Adventu za oko i za nepce su nam zapele fritulinke, bit koji bi mogao čak i nadmašiti prošlogodišnje dubai fritule. Tajna je u kremi od pistacija i načinu pohanja

StartFragment Imamo hit ovogodišnjeg Adventa u Zagrebu: Ono što su lani bile dubai fritule, ove godine su 'fritulinke', kombinacija palačinke i fritule, koja se prodaje po 6,5  eura za osnovnu porciju, dok se posebni umaci dodatno naplaćuju.  Ljudi su navalili na njih kao ludi, pred štandom na kojem se prodaju stvorio se poveći red. 

POGLEDAJTE VIDEO: Rado su nam odali tajni recept za fritulanke.

Hrana na Adventu 01:02
Kako doznajemo od mlade dame koja ih na štandu poslužuje, riječ je o posebnom receptu StartFragment Fritulinka by Rougemarin, na Trgu bana Jelačića, koji je chef Marin Medak osmislio za ovogodišnji Advent, s ciljem da se pobudi nešto novo u odnosu na prošlogodišnju ponudu. Palačinka je punjena s čak pet vrsta kreme: pistacija s umakom od pistacija, pekmezom od šljiva, čokoladnom kremom, pekmezom od marelica s umakom od karamele i mandarina te jabukama s karamelom i cvijetom soli.EndFragment

UPUTE ZA IZRADU Izradite adventski vijenac sami: Sušeno voće je odličan ukras!
Izradite adventski vijenac sami: Sušeno voće je odličan ukras!
Cilj je bio kombinirati okuse koji dosad nisu spojeni. Tako punjena palačinka poha se u smjesi od fritula, u dubokom ulju. Pohana palačinka uvalja se u kombinaciju šećera i cimeta i preljeva osnovnim umakom od pistacija i posipa mrvicama i - užitak za nepce je zajamčen, tvrde oni koji su probali. 

PROMO Adventski ukrasi s božićnim zvijezdama
Adventski ukrasi s božićnim zvijezdama
Valja primijetiti da je ovogodišnji hit adventa gotovo upola jeftiniji od dubai fritula, koje su se lani prodavale po cijeni od 11 eura za porciju, pa će mnogima vjerojatno biti dostupnije, što je za svaku pohvalu. Fritulanke možete pronaći na Trgu bana Jelačića. .

