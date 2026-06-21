Frizeri upozoravaju: Ovih 16 stvari najbrže ispire boju s kose

2. Korištenje agresivnog šampona: Šamponi i regeneratori koji sadrže sulfate i soli često štete vašoj obojenoj kosi. Još jedna zabrana za obojenu kosu su formule za pročišćavanje. Izbjegavajte bilo koji šampon ili tretman vlasišta koji koristi izraze 'pročišćavanje' ili 'detoks', jer mogu ukloniti boju. S obojenim pramenovima trebali biste paziti i na proizvode koji obećavaju dodatni volumen Oni često dobivaju volumen otvaranjem kutikule što izblijeđuje boju. To vrijedi i za proizvode za oblikovanje kose. Bez sulfata je uvijek najbolje. | Foto: 123rf/ILUSTRACIJA