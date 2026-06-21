Frizeri upozoravaju: Ovih 16 stvari najbrže ispire boju s kose

Ljeto je stiglo i vrijeme je da počnete pojačavati njegu svoj obojene kose. Osim nekoliko klasičnih svjeta, stilisti i frizeri iz najpoznatijih salona naveli su dodatne razloge zašto vam boja blijedi brže nego što bi trebala i kako to popraviti.
Kosa je sama po sebi vrlo osjetljiva na vanjske utjecaje, a kod obojene je to još izraženije. Evo kako možete zaštiti svoju boju i učiniti je dugovječnijom.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Kosa je sama po sebi vrlo osjetljiva na vanjske utjecaje, a kod obojene je to još izraženije. Evo kako možete zaštiti svoju boju i učiniti je dugovječnijom. |
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Kosa je sama po sebi vrlo osjetljiva na vanjske utjecaje, a kod obojene je to još izraženije. Evo kako možete zaštiti svoju boju i učiniti je dugovječnijom.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. Prečesto pranje kose: Stručnjaci se slažu da je pretjerano pranje glavni uzrok preranog blijeđenja boje. To je zato što kemikalije u boji za kosu čine našu kosu osjetljivijom na vodu. Pokušajte prati kosu svaki drugi dan ili čak svaka tri dana ako nije premasna. Koristite suhi šampon između pranja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
2. Korištenje agresivnog šampona: Šamponi i regeneratori koji sadrže sulfate i soli često štete vašoj obojenoj kosi. Još jedna zabrana za obojenu kosu su formule za pročišćavanje. Izbjegavajte bilo koji šampon ili tretman vlasišta koji koristi izraze 'pročišćavanje' ili 'detoks', jer mogu ukloniti boju. S obojenim pramenovima trebali biste paziti i na proizvode koji obećavaju dodatni volumen Oni često dobivaju volumen otvaranjem kutikule što izblijeđuje boju. To vrijedi i za proizvode za oblikovanje kose. Bez sulfata je uvijek najbolje.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
3. Previše klora: Kosa je jedan od najupijajućih materijala. Umjesto da preskačete plivanje u bazenu, isperite klor s kose prije nego što se osuši, jer nakon što se kosa osuši, klor se veže za kosu i vrlo ga je teško ukloniti.
| Foto: Alena Ozerova
4. Loša priprema za bazen ili plažu: Prije ulaska u bazen ili ocean, namočite kosu čistom vodom. To ispunjava kosu tako da ne može apsorbirati klor i slanu vodu. Suha kosa, baš poput suhe spužve, naspram mokre, upija više. Nanesite i malo regeneratora na mokre vlasi i kosu ispletite u pletenicu prije nego što se odete kupati. To će djelovati kao barijera između vaše kose i klora/soli.
| Foto: 123RF
5. Nesušenje kose na zraku: Previše umjetne topline na kosi recept je za katastrofu obojene kose. Pokušajte to smanjiti tako što ćete pustiti kosu da se prirodno suši na zraku ili koristite trikove za oblikovanje kose bez ikakve topline. Ako baš morate sušiti kosu fenom, smanjite temperaturu sušila kako biste spriječili oštećenje kose.
| Foto: DREAMSTIME
6. Pranje vrućom vodom: Čak i ako koristite savršen šampon za svoj tip kose, vruća voda uvelike doprinosi blijeđenju boje. Što je temperatura vode hladnija, to bolje. Ako vam je voda prevruća, kutikule kose će se dulje otvarati i boja će izblijedjeti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
7. Korištenje pogrešne glave tuša: Još jedan tajni krivac za blijeđenje boje: klor za koji niste znali da je u vašoj vodi. Ponekad kosa može poprimiti zelenkastu nijansu zbog klora u vodi. Ulaganje u filter za glavu tuša brzo je rješenje za taj problem, a ujedno i održava vašu boju jarkom, a kosu sjajnom.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
8. Nenanošenje SPF-a na kosu: Ako imate krovni prozor u autu ili ste stalno vani, obavezno nosite šešir. Sunce ne samo da može izblijedjeti boju, već i otkriti prirodne preostale pigmente, koji su obično mjedenasti i neželjeni tonovi. Sunce proizvodi štetne UVA/UVB zrake, koje također mogu spaliti kosu. Uložite u proizvode za kosu sa SPF-om ili samo poprskajte malo proizvoda za sunčanje po kosi.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
9. Čuvajte vlasište: Uz zaštitu vlasi od sunčevih zraka, ne zaboravite na svoje vlasište. Tretirajte vlasište kao da je vaša koža. UV zrake sunca razgrađuju kemijske veze u bojama, što znači da će boja izblijedjeti ako je predugo izložena suncu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
10. Preskakanje termalne zaštite: Zaštita od topline apsolutno je neophodna ako koristite vruće alate. Stiliziranje toplinom može spržiti kutikulu, ostavljajući kosu ispucalom, suhom, oštećenom i lomljivom tijekom vremena. Toplina će oštetit kutikulu i uzrokovati blijeđenje boje.
| Foto: KOSTIANTYN POSTUMITENKO
11. Povjerenje bilo kojem toneru: Ako profesionalno bojite kosu, razgovarajte sa svojim frizerom o toneru koji koriste, jer svijetli/polutrajni ima tendenciju bržeg blijeđenja. Toner također može oksidirati u vrućoj vodi ili na suncu. Tu bi se trebao koristiti ljubičasti šampon koji djeluje kao kućni toner za održavanje hladnijeg tona između posjeta salonu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
12. Svakodnevno oblikovanje kose: Pretjerana toplina, koja obično dolazi od oblikovanja, može uništiti molekule u boji kose. „Blijeđenje boje dramatično se povećalo kako je industrija uvela pegle za više temperature“, kaže on, dodajući da biste trebali tražiti alate koji postižu sigurnu temperaturu samo za obojenu kosu. Ova Sleekr profesionalna pegla za ravnanje kose (96 USD) od Sam Ville upravo to čini sa svojim jedinstvenim podešavanjem za obojenu kosu.
| Foto: yaroslav astakhov
13. Ne zatvaranje kutikula: Osim korištenja šampona bez sulfata, nanesite kokosovo ulje na vrhove kose prije šamponiranja kako biste spriječili da gruba voda i šampon uklone boju s vlasi. Nakon što završite, isperite hladnom vodom. Hladna voda, kao i hladan zrak prilikom sušenja fenom, pomažu u zatvaranju kutikule i duljem zadržavanju boje.
| Foto: Dreamstime
14. Previd maski i tretmana za kosu: Nakon što je kosa izložena suncu i/ili kloru ključno je nahraniti je u njezinom najkrhkijem stanju. Stručnjaci kažu kako svojim klijentima tijekom ljetnih mjeseci svaka tri tjedna nanose hranjivu masku za kosu od jasmina ili kokosa. Bez regeneratora i tretmana, boja kose će izblijedjeti mnogo prije vašeg sljedećeg posjeta salonu. Ako nemate dovoljno vremena za masku, posegnite za kvalitetnim uljima za kosu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
15. Bojanje kose u crveno: Kada razmatrate u koje nijanse obojiti kosu, razmislite da li je crvena boja najbolji izbor. Iako je glamurozna, ako nije vaša prirodna nijansa, umjetni crveni pigmenti najbrže ostavljaju vlasi bez sjaja.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
16. Korištenje proizvoda na bazi alkohola: Ako je u proizvodima za oblikovanje kose alkohol naveden kao jedan od glavnih sastojaka, oni mogu brzo isušiti kosu, zbog čega boja brže blijedi.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA