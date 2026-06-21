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ČUVAJTE KOSU LJETI

Frizeri upozoravaju: Ovih 16 stvari najbrže ispire boju s kose

Ljeto je stiglo i vrijeme je da počnete pojačavati njegu svoj obojene kose. Osim nekoliko klasičnih svjeta, stilisti i frizeri iz najpoznatijih salona naveli su dodatne razloge zašto vam boja blijedi brže nego što bi trebala i kako to popraviti.
Frizeri upozoravaju: Ovih 16 stvari najbrže ispire boju s kose
Kosa je sama po sebi vrlo osjetljiva na vanjske utjecaje, a kod obojene je to još izraženije. Evo kako možete zaštiti svoju boju i učiniti je dugovječnijom. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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Kosa je sama po sebi vrlo osjetljiva na vanjske utjecaje, a kod obojene je to još izraženije. Evo kako možete zaštiti svoju boju i učiniti je dugovječnijom. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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