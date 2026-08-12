Gastro-špica u Zadru: Uživa se u domaćim proizvodima, a osim suvenira, doma se nose vina

Dok Dalmacija živi u punom ritmu turističke sezone, u samom srcu Zadra nastala je gastro priča koja je brzo privukla domaće i strane goste. Atrij Palače Cedulin ovoga je ljeta postao mjesto susreta vinara, lokalnih proizvođača i posjetitelja koji Zadarsku županiju žele upoznati kroz njezine okuse, mirise i tradiciju.

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Pokretanje videa... VIDEO Maturanti u Zadru kupili razrednici automobil! Emotivne scene, suze su same krenule... | Video: Naš Zadar

Riječ je o manifestaciji Demižana vina zadarske regije, koja se održava svake večeri od 19 do 24 sata. Iako je vino u središtu priče, koncept je puno širi od klasične degustacije. Na jednom mjestu mogu se kušati i maslinova ulja, sirevi, med, sokovi te druge domaće delicije brojnih proizvođača iz cijele Zadarske županije.

Foto: B.E.T.d.o.o.

Posebno zanimanje, kako navode organizatori, pokazuju strani turisti. Goste zanimaju sorte grožđa, podrijetlo vina i načini proizvodnje, a nakon degustacija mnogi odlučuju kupiti i cijele boce koje zatim nose kući.

Tako vino postaje svojevrstan suvenir iz Dalmacije – okus destinacije koji iz Zadra putuje dalje Europom i svijetom.

Od zadarskih vina do sireva, meda i maslinova ulja

U Palači Cedulin predstavljaju se Esencija Olive Oil, OPG Čudina, OPG Bade, Dolina maslina, OPG Anđelko Marijačić, OPG Domagoj Mikulić, OPG Butić, OPG Gašpar, OPG Matulić, Lički sokol i gospodarstvo Roca. Dio ponude čine i Solana Pag te destilerija Kohelet sa svojim kraft ginovima i likerima.

Foto: B.E.T.d.o.o.

Vinsku ponudu nose vinarije Buljat, Vinketa, Kraljevski vinogradi, Škaulj, Fiolić, Ožaković i Esencija, a u programu sudjeluju i Figurica, Jokić, Nimčević, Bora te Vina otoka Paga.

Bijela vina, roséi i pjenušci mogu se kušati po cijeni od tri eura za decilitar, dok decilitar crnog vina stoji četiri eura.

Posjetitelji tako tijekom samo jedne večeri mogu napraviti mali eno-gastronomski obilazak kraja – od otoka i mora do zaleđa i Ravnih kotara.

Na jednom mjestu gotovo cijela gastro karta županije

Posebnu širinu manifestaciji daju i klasteri lokalnih turističkih zajednica Biogradska rivijera, Arhipelag, Ninska rivijera, Otok Pag, Rivijera Starigrad, Ravni kotari i Novigradsko more.

Svaki predstavlja proizvode i posebnosti svojega područja pa je Palača Cedulin tijekom ljeta postala mjesto na kojem se može upoznati gotovo cijela eno-gastronomska karta Zadarske županije.

Direktor Turističke zajednice Zadarske županije Vanja Čvrljak ističe kako posebno veseli činjenica da strani gosti nakon kušanja kupuju zadarska vina i nose ih u svoje zemlje.

– Posebno nas veseli kada vidimo da strani gosti nakon kušanja kupuju boce zadarskih vina i nose ih u svoje zemlje. To znači da iz Zadra ne odlaze samo s fotografijama, nego i s okusom naše županije koji će podijeliti sa svojom obitelji i prijateljima. Velik interes pokazuje da gosti žele autentične sadržaje, razgovor s proizvođačima i priliku da upoznaju destinaciju na drukčiji način. Upravo takve doživljaje želimo dalje razvijati – kazao je Čvrljak.

Foto: B.E.T.d.o.o.

Degustacije uz glazbu traju do 22. kolovoza

Uz vino i gastronomsku ponudu, večeri u atriju prati i glazbeni program, a ponuda se mijenja pa posjetitelji tijekom različitih dolazaka mogu upoznati nove proizvođače, proizvode i dijelove Zadarske županije.

Demižana vina zadarske regije traje do 22. kolovoza, a Palača Cedulin do tada će svake večeri okupljati domaće i turiste uz lokalna vina, delicije, proizvođače i glazbu.

U srcu Zadra tako se ovoga ljeta ne kušaju samo vino i hrana, nego kroz njih i cijela Zadarska županija.

Foto: B.E.T.d.o.o.





