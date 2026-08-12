U srcu Zadra ovoga ljeta domaći okusi, vina i lokalne delicije okupljaju brojne domaće i strane goste. Palača Cedulin postala je mjesto na kojem se Zadarska županija upoznaje kroz proizvode njezinih vinara i OPG-ova
Gastro-špica u Zadru: Uživa se u domaćim proizvodima, a osim suvenira, doma se nose vina
Dok Dalmacija živi u punom ritmu turističke sezone, u samom srcu Zadra nastala je gastro priča koja je brzo privukla domaće i strane goste. Atrij Palače Cedulin ovoga je ljeta postao mjesto susreta vinara, lokalnih proizvođača i posjetitelja koji Zadarsku županiju žele upoznati kroz njezine okuse, mirise i tradiciju.
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Riječ je o manifestaciji Demižana vina zadarske regije, koja se održava svake večeri od 19 do 24 sata. Iako je vino u središtu priče, koncept je puno širi od klasične degustacije. Na jednom mjestu mogu se kušati i maslinova ulja, sirevi, med, sokovi te druge domaće delicije brojnih proizvođača iz cijele Zadarske županije.
Posebno zanimanje, kako navode organizatori, pokazuju strani turisti. Goste zanimaju sorte grožđa, podrijetlo vina i načini proizvodnje, a nakon degustacija mnogi odlučuju kupiti i cijele boce koje zatim nose kući.
Tako vino postaje svojevrstan suvenir iz Dalmacije – okus destinacije koji iz Zadra putuje dalje Europom i svijetom.
Od zadarskih vina do sireva, meda i maslinova ulja
U Palači Cedulin predstavljaju se Esencija Olive Oil, OPG Čudina, OPG Bade, Dolina maslina, OPG Anđelko Marijačić, OPG Domagoj Mikulić, OPG Butić, OPG Gašpar, OPG Matulić, Lički sokol i gospodarstvo Roca. Dio ponude čine i Solana Pag te destilerija Kohelet sa svojim kraft ginovima i likerima.
Vinsku ponudu nose vinarije Buljat, Vinketa, Kraljevski vinogradi, Škaulj, Fiolić, Ožaković i Esencija, a u programu sudjeluju i Figurica, Jokić, Nimčević, Bora te Vina otoka Paga.
Bijela vina, roséi i pjenušci mogu se kušati po cijeni od tri eura za decilitar, dok decilitar crnog vina stoji četiri eura.
Posjetitelji tako tijekom samo jedne večeri mogu napraviti mali eno-gastronomski obilazak kraja – od otoka i mora do zaleđa i Ravnih kotara.
Na jednom mjestu gotovo cijela gastro karta županije
Posebnu širinu manifestaciji daju i klasteri lokalnih turističkih zajednica Biogradska rivijera, Arhipelag, Ninska rivijera, Otok Pag, Rivijera Starigrad, Ravni kotari i Novigradsko more.
Svaki predstavlja proizvode i posebnosti svojega područja pa je Palača Cedulin tijekom ljeta postala mjesto na kojem se može upoznati gotovo cijela eno-gastronomska karta Zadarske županije.
Direktor Turističke zajednice Zadarske županije Vanja Čvrljak ističe kako posebno veseli činjenica da strani gosti nakon kušanja kupuju zadarska vina i nose ih u svoje zemlje.
– Posebno nas veseli kada vidimo da strani gosti nakon kušanja kupuju boce zadarskih vina i nose ih u svoje zemlje. To znači da iz Zadra ne odlaze samo s fotografijama, nego i s okusom naše županije koji će podijeliti sa svojom obitelji i prijateljima. Velik interes pokazuje da gosti žele autentične sadržaje, razgovor s proizvođačima i priliku da upoznaju destinaciju na drukčiji način. Upravo takve doživljaje želimo dalje razvijati – kazao je Čvrljak.
Degustacije uz glazbu traju do 22. kolovoza
Uz vino i gastronomsku ponudu, večeri u atriju prati i glazbeni program, a ponuda se mijenja pa posjetitelji tijekom različitih dolazaka mogu upoznati nove proizvođače, proizvode i dijelove Zadarske županije.
Demižana vina zadarske regije traje do 22. kolovoza, a Palača Cedulin do tada će svake večeri okupljati domaće i turiste uz lokalna vina, delicije, proizvođače i glazbu.
U srcu Zadra tako se ovoga ljeta ne kušaju samo vino i hrana, nego kroz njih i cijela Zadarska županija.
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