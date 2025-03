Gastroenterolozi otkrivaju: 'Ove namirnice izbjegavamo u širokom luku, jako su nezdrave'

Svi volimo ponekad uživati u malim prehrambenim 'grijesima' – bilo da je to sladoled nakon napornog dana, gazirani sok uz pizzu ili sočan burger s krumpirićima u omiljenom restoranu. No, kada pitate gastroenterologe, liječnike specijalizirane za zdravlje probavnog sustava, postoji nekoliko namirnica koje gotovo nikada ne jedu – i to s dobrim razlogom.

Proteinske pločice

Mislite da su proteinske pločice zdrave? Ne uvijek. Dok one koje sadrže prirodne sastojke mogu biti dobar izbor, većina ih je visoko prerađena i puna aditiva. Doktor Harmony Allison iz Tufts Medical Centera kaže za HuffPost da ih izbjegava jer mogu uzrokovati nadutost i plinove.

- Nikada ih ne jedem. Radije biram prirodne izvore proteina poput mlijeka, maslaca od kikirikija, orašastih plodova ili sjemenki bundeve - otkriva.

Crveno meso

Nažalost, gastroenterolozi nisu ni veliki ljubitelji steakeova i burgera.

- Izbjegavam crveno meso, posebno steakove i burgere - kaže doktorica Reezwana Chowdhury iz Johns Hopkinsa te dodaje: 'Istraživanja su pokazala da konzumacija više od 100 grama crvenog mesa dnevno povećava rizik od raka debelog crijeva.'

Hrenovke i drugi prerađeni mesni proizvodi

Tko može odoljeti mirisu pržene slanine ili sočne hrenovke? Gastroenterolozi tvrde da su upravo ti proizvodi među najgorima za zdravlje crijeva.

- Konzumacija crvenog i prerađenog mesa četiri ili više puta tjedno povećava rizik od raka debelog crijeva za čak 20% - upozorava Doktor Rabia De Latour s NYU Grossman School of Medicine.

Pržena riba i piletina

Hrskavi pileći medaljoni ili riblji štapići možda su ukusni, ali nisu dobri za probavni sustav. Doktor Mahmoud Ghannoum, istraživač mikrobioma, objašnjava da ulja korištena za prženje mogu negativno utjecati na crijevnu floru i povećati rizik od ateroskleroze, što dugoročno može dovesti do srčanog i moždanog udara.

Gazirani sokovi

Ako često pijete gazirane napitke, možda je vrijeme da ih izbacite iz prehrane.

- Gazirana pića povezana su s kroničnim bolestima poput dijabetesa i srčanih bolesti - kaže doktor Simon C. Matthews iz Johns Hopkinsa.

Osim toga, mogu izazvati nadutost, podrigivanje i refluks, posebno ako su istovremeno gazirana i kofeinska.

Bijeli kruh

Doktor Shilpa Grover iz Brigham and Women’s Hospital upozorava na opasnosti rafiniranih žitarica:

- Dijete bogate crvenim i prerađenim mesom te rafiniranim žitaricama povećavaju rizik od divertikulitisa, upalne bolesti probavnog sustava. - govori.

Umjesto toga, preporučuje prehranu bogatu cjelovitim žitaricama, orašastim plodovima i povrćem.

Ne morate se potpuno odreći ovih namirnica, ali gastroenterolozi preporučuju da ih konzumirate rijetko i u umjerenim količinama. A ako baš ne možete odoljeti hrenovki, pokušajte je kombinirati s kiselim kupusom – on može pomoći vašem crijevnom mikrobiomu.