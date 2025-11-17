Gastronomska ponuda ovogodišnjeg Fuliranja obećava raznovrsna jela i slastice

U Metrou na zagrebačkom Jankomiru predstavljena je gastronomska ponuda ovogodišnjeg Fuliranja, omiljenog zagrebačkog adventskog festivala
Manifestacija se vraća na Trg Josipa Jurja Strossmayera u svom najrazigranijem i najkreativnijem izdanju, a posjetitelji mogu očekivati impresivno raznoliku ponudu hrane i pića.
Ovogodišnje Fuliranje okuplja 16 kućica, među kojima su Noel*, Dante Tapas & More, Pastamisee, Gdje je Jura by Klepić Juraj, Strikoman’s Bistro, SpudBud, Buncek, Picnic Mingle&Fun, chef Mario Mihelj, Institut za kobasice by Mate Janković, Mama Zakucava, Chefs burger by Ivan Pažanin, Pizza Social Club, Brûlée Bar, GingleBells i Rakijarnica.
Gastro ponuda je raznolika, od blagdanske klasike i utješnog comfort fooda, preko egzotičnih okusa i vegetarijanskih jela, do slastica koje ćete odmah poželjeti fotografirati.
Među highlightima su buncek u četiri verzije, domaćoj, talijanskoj, korejskoj i američkoj, pašticada u bao pecivima, hobotnica u hrskavoj tempuri, temšina purica s mlincima 2.0 te krpice sa zeljem u tacosima.
Pastamisee nudi kreativne tjestenine, Picnic u suradnji s Boogie Bakery donosi pastrami sendvič, dok chef Mario Mihelj sprema mega-šiševe.
SpudBud priprema dva ekskluzivna jela, Juraj Klepić donosi desert s puno čokolade, a Mama Zakucava servira punjenu pohanu papriku, lovački gulaš od veprovine i srnetine u bao pecivu te domaće knedle s džemom od šljive.
Brûlée Bar obećava slatki doživljaj, baš kao i sve ostale kućice koje zajedno čine nenadmašan adventski gastro spektakl.
Svi posjetitelji mogu se pripremiti na pravu gastronomsku avanturu. Fuliranje 2025. obećava da će nam sline curiti na svakom koraku.
