Gastronomska ponuda ovogodišnjeg Fuliranja obećava raznovrsna jela i slastice

U Metrou na zagrebačkom Jankomiru predstavljena je gastronomska ponuda ovogodišnjeg Fuliranja, omiljenog zagrebačkog adventskog festivala
Zagreb: Gastro ponuda na Fuliranju
Manifestacija se vraća na Trg Josipa Jurja Strossmayera u svom najrazigranijem i najkreativnijem izdanju, a posjetitelji mogu očekivati impresivno raznoliku ponudu hrane i pića. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
