Gastronomski spektakl na Pagu: Više od 2000 ljudi kušalo 80 jela na festivalu MarsOvca

U središtu pažnje bila je nadaleko poznata paška janjetina, koja je ove godine interpretirana kroz čak 80 različitih jela. Više od 25 lokalnih ugostitelja, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i proizvođača paškog sira udružilo je snage s vrhunskim hrvatskim chefovima, stvarajući autentične i inovativne gastronomske doživljaje. Posjetitelji su imali priliku kušati tradicionalna jela pripremljena na otvorenoj vatri – od peke i ražnja do manje poznatih, ali duboko ukorijenjenih specijaliteta poput tripica, palježina i koprtli.

Poseban naglasak stavljen je na očuvanje tradicije i autentičnosti, što je i jedna od ključnih vrijednosti ovog festivala. Boris Šuljić, vlasnik poznatog restorana Boškinac i kreativni direktor manifestacije, opisao je MarsOvcu kao „treću dimenziju janjetine“ – koncept koji omogućuje doživljaj paške ovce u njezinom najizvornijem obliku.

Direktorica Turističke zajednice Novalja, Marina Šćiran, istaknula je kako festival igra ključnu ulogu u očuvanju otočne baštine i identiteta, dok je poznati chef Mate Janković naglasio kako MarsOvca dokazuje da vrhunska gastronomija može nastati iz lokalne priče, bez kompromisa.

Uz gastronomiju, važan dio programa činila je i glazba. Nastupi sastava Voxford i Sudar Percussion donijeli su energiju i ritam, dok su Klapa Sol i duo Nostalgija stvorili intimniju atmosferu ispunjenu emocijama i dalmatinskim ugođajem.

Dodatnu dimenziju događaju dalo je i gostovanje festivala Lovran Unfiltered, čime je naglašena povezanost i suradnja među domaćim gastro inicijativama. Time MarsOvca nadilazi klasične okvire festivala i prerasta u platformu za razmjenu ideja, promociju lokalnih proizvoda i jačanje zajednice.

Foto: Stipe Boščić

Ono što MarsOvcu izdvaja jest njezina sposobnost da spoji naizgled nespojivo – sirovu prirodu, tradiciju, vrhunsku gastronomiju i suvremeni pristup prezentaciji. U vremenu kada mnoge destinacije tek traže svoj identitet, Novalja ga kroz ovaj festival ne samo da je pronašla, već ga uspješno živi i promovira.

Organizatori ističu kako MarsOvca nije prolazni trend, već rastuća gastro institucija koja ima potencijal dodatno pozicionirati Hrvatsku na svjetskoj gastronomskoj karti. Za sve one koji nisu uspjeli prisustvovati festivalu, dobra vijest je da se dio ove jedinstvene gastronomske priče može doživjeti i u novaljskim restoranima sve do kraja svibnja.

Foto: Stipe Boščić

MarsOvca tako ostaje više od festivala – ona je pokret koji educira, povezuje i vraća pašku ovcu na mjesto koje joj pripada: na tron hrvatske gastronomije.