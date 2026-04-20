AUTOHTONI OKUSI

Gastronomski spektakl na Pagu: Više od 2000 ljudi kušalo 80 jela na festivalu MarsOvca

Piše Karolina Krčelić,
Foto: Stipe Boščić

Treće izdanje festivala MarsOvca još je jednom potvrdilo status jednog od najupečatljivijih gastronomskih događaja na hrvatskoj obali. U jedinstvenom ambijentu plaže Jadra u Staroj Novalji, na otoku Pag, ova manifestacija okupila je više od 2000 posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva, pretvorivši surovi kamenjar u spektakularnu kulinarsku pozornicu

U središtu pažnje bila je nadaleko poznata paška janjetina, koja je ove godine interpretirana kroz čak 80 različitih jela. Više od 25 lokalnih ugostitelja, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i proizvođača paškog sira udružilo je snage s vrhunskim hrvatskim chefovima, stvarajući autentične i inovativne gastronomske doživljaje. Posjetitelji su imali priliku kušati tradicionalna jela pripremljena na otvorenoj vatri – od peke i ražnja do manje poznatih, ali duboko ukorijenjenih specijaliteta poput tripica, palježina i koprtli.

Poseban naglasak stavljen je na očuvanje tradicije i autentičnosti, što je i jedna od ključnih vrijednosti ovog festivala. Boris Šuljić, vlasnik poznatog restorana Boškinac i kreativni direktor manifestacije, opisao je MarsOvcu kao „treću dimenziju janjetine“ – koncept koji omogućuje doživljaj paške ovce u njezinom najizvornijem obliku.

Direktorica Turističke zajednice Novalja, Marina Šćiran, istaknula je kako festival igra ključnu ulogu u očuvanju otočne baštine i identiteta, dok je poznati chef Mate Janković naglasio kako MarsOvca dokazuje da vrhunska gastronomija može nastati iz lokalne priče, bez kompromisa.

URONITE U BRIDGERTON 7 lokacija na kojima se snimao Bridgerton koje možete posjetiti
7 lokacija na kojima se snimao Bridgerton koje možete posjetiti

Uz gastronomiju, važan dio programa činila je i glazba. Nastupi sastava Voxford i Sudar Percussion donijeli su energiju i ritam, dok su Klapa Sol i duo Nostalgija stvorili intimniju atmosferu ispunjenu emocijama i dalmatinskim ugođajem.

Dodatnu dimenziju događaju dalo je i gostovanje festivala Lovran Unfiltered, čime je naglašena povezanost i suradnja među domaćim gastro inicijativama. Time MarsOvca nadilazi klasične okvire festivala i prerasta u platformu za razmjenu ideja, promociju lokalnih proizvoda i jačanje zajednice.

Ono što MarsOvcu izdvaja jest njezina sposobnost da spoji naizgled nespojivo – sirovu prirodu, tradiciju, vrhunsku gastronomiju i suvremeni pristup prezentaciji. U vremenu kada mnoge destinacije tek traže svoj identitet, Novalja ga kroz ovaj festival ne samo da je pronašla, već ga uspješno živi i promovira.

FESTIVAL KASKADERSTVA Pogledajte kakve vratolomije izvode kaskaderi: 'Skačem sa 7 metara visine, nije me strah!'
Pogledajte kakve vratolomije izvode kaskaderi: 'Skačem sa 7 metara visine, nije me strah!'

Organizatori ističu kako MarsOvca nije prolazni trend, već rastuća gastro institucija koja ima potencijal dodatno pozicionirati Hrvatsku na svjetskoj gastronomskoj karti. Za sve one koji nisu uspjeli prisustvovati festivalu, dobra vijest je da se dio ove jedinstvene gastronomske priče može doživjeti i u novaljskim restoranima sve do kraja svibnja.

MarsOvca tako ostaje više od festivala – ona je pokret koji educira, povezuje i vraća pašku ovcu na mjesto koje joj pripada: na tron hrvatske gastronomije.

JESMO LI I MI NA LISTI? FOTO Najslikovitije države na svijetu: Čudesno su raznolike i diče se bogatom kulturom
FOTO Najslikovitije države na svijetu: Čudesno su raznolike i diče se bogatom kulturom

Najinteligentniji horoskopski znakovi - od prvog do zadnjeg
ASTRO MUDRICE

Najinteligentniji horoskopski znakovi - od prvog do zadnjeg

Postoji više vrsta inteligencije - intrapersonalna, emocionalna, intuitivna, praktična, perceptivna, analitička... O tome ovisi u kojim područjima života će se pojedinac istaknuti. Ovaj put pozabavit ćemo se analitičkom inteligencijom, neki je zovu i akademskom jer je ova vrsta inteligencije važna za postizanje uspjeha tijekom studija, ali i kasnijeg života
Top 20 seks poza za koje niste čuli: Vodopad, dizalo, fuzija...
NEOBIČNE I UZBUDLJIVE

Top 20 seks poza za koje niste čuli: Vodopad, dizalo, fuzija...

U svakoj vezi se ponekad dogodi da seks postane dosadan, a onda par izgubi želju za seksom. Kako se to ne bi i vama dogodilo, isprobajte ove seks poze i ponovno rasplamsajte strast
FOTO Ideš, kakvo tijelo! Nitko joj ne vjeruje da ima 69 godina
FITNESS LEGENDA

FOTO Ideš, kakvo tijelo! Nitko joj ne vjeruje da ima 69 godina

Ako postoji netko tko je fitness i zdravlje učinio dostupnim i zabavnim za generacije žena, to je Denise Austin. S više od 40 godina iskustva, ova fitness legenda inspirirala je milijune žena da se osjećaju snažno

