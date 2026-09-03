Gdje je karijes? Ova četkica od 500 dolara ima AI kameru koja snima zube dok ih perete

Električna četkica više nije posljednji krik tehnologije u oralnoj higijeni, Dyson je otišao korak dalje. Tvrtka je predstavila novu CameraJet četkicu vrijednu čak 500 dolara, koja u sebi ima kameru, Wi-Fi i Bluetooth, a trebala bi nam pomoći da učinkovitije očistimo zube.

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Najzanimljiviji dio je sićušna kamera s makroobjektivom od 100.000 piksela koja pomoću tehnologije nazvane "Gap Optical Targeting" analizira čak 28 slika u sekundi. Sustav u stvarnom vremenu prepoznaje prostore između zuba, a četkica u njih unutar samo 100 mikrosekundi usmjerava precizan mlaz tekućine za ispiranje usta.

Četkica prati kako perete zube

CameraJet se povezuje s aplikacijom MyDyson, na kojoj korisnik može pratiti detaljan prikaz zuba tijekom pranja. Aplikacija nudi vođeno čišćenje, edukativne videe i povratne informacije o tehnici pranja kako bi korisnik lakše uočio područja koja možda zanemaruje.

Foto: Dyson

Dyson pritom ne tvrdi da četkica može u potpunosti zamijeniti konac za zube. Ipak, kompanija ističe da bi mogla biti posebno korisna ljudima koji ga ne koriste redovito. Prema navodima iz članka, samo oko 30 posto odraslih svakodnevno koristi zubni konac.

Četkica ima i takozvani "anti-gravity" spremnik koji omogućuje korištenje u različitim položajima. To je posebno praktično pri pranju stražnjih zuba, kada četkicu treba držati gotovo vodoravno, a sustav pumpe i komore za tlak omogućuje da tekućina i dalje pravilno dolazi do mlaznice.

Foto: Dyson

Spremnik sadrži dovoljno tekućine za jedno pranje, a nakon toga se četkica može vratiti u postolje. Tamo se pritiskom na tipku automatski ponovno napuni tekućinom za ispiranje – i to za samo tri sekunde.

Stiže u dvije boje

Dyson CameraJet trenutno je dostupan za prednarudžbu, a kupci mogu birati između Ceramic Ultra Blue i Ceramic Pink verzije. Isporuke počinju 8. rujna, a uz četkicu dolaze postolje za punjenje i nadopunjavanje, dvije standardne glave i kabel za punjenje.

Dyson je najavio i posebnu pastu za zube koja se ne pjeni te vodicu za ispiranje s malo pjene, kako bi kamera mogla što jasnije "vidjeti" zube tijekom korištenja. Uređaj dolazi s ograničenim dvogodišnjim jamstvom koje uključuje popravak ili zamjenu.