Geliranje noktiju izaziva tumor, a kemijski pilinzi mrlje na licu

Tretmani ljepote poput solarija i depilacija dobivaju na popularnosti s dolaskom ljeta, no imaju i tamnu stranu, ističu naši stručnjaci.

- Izlaganje UV zračenju ubrzava starenje kože i povećava rizik od nastanka svih oblika raka kože. Suprotno uvriježenome mišljenju, upotreba solarija nije zdrava. UV zračenje iz solarija može uzrokovati opekline, crvenilo, otok i oštećenje oka. Korištenje solarija povećava rizik od melanoma oko 20 posto i čak 59 posto ako je izlaganje prije 35. godine.

Štetno zračenje

Osim melanoma, rizik pojave planocelularnoga karcinoma je 59 posto veći, a bazocelularnog 29 posto veći. Rizik se povećava češćom uporabom - ističe dr. sc. Rado Žic, specijalist plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije iz KB-a Dubrava u Zagrebu.

Foto: Dreamstime

Dodaje da solarij ima UV zračenje koje je i do 3 puta veće od zračenja sunca u podne, što odgovara UV razini 36, dok prosječno UV zračenje od sunca rijetko prelazi razinu 12.

- Studija Međunarodne agencije za istraživanje raka je utvrdila da izlaganje solariju prije 35. godine života povećava rizik za nastanak melanoma za čak 75 posto. Velik broj zemalja zabranio je uporabu solarija za mlađe od 18, dok su neke države u potpunosti zabranile korištenje solarija, primjerice Brazil - ističe dr. sc. Daniela Ledić Drvar, dermatovenerologinja s užom specijalizacijom iz dermatološke onkologije, na Klinici za dermatovenerologiju u KBC-u Zagreb. I depilacija može imati loše posljedice.

- Popularna brazilka je kozmetički tretman uklanjanja dlaka s intimnih dijelova tijela voskom ili šećernom pastom. Na tom dijelu koža je izuzetno osjetljivija, a nakon tretmana još i više, tako da se barem 24 sata ne preporučuje znojenje, jer u samom znoju ima bakterija koje se mogu inficirati, a mogu se pojaviti i urasle dlake - ističe kozmetičarka Zdenka Mihelj.

Ovih dana na piku su nam i sredstva za samotamnjenje.

Suprotni učinak

- Preparati za samotamnjenje sadrže sastojak DHA (dihidroksiaceton) koji nanošenjem na kožu reagira s proteinima epidermalnog sloja i proizvode se melanoidini, dajući privremenu obojenost koži. DHA se dobro podnosi, zabilježene alergijske reakcije su vrlo rijetke - kaže magistra farmacije Marijana Radionov. Medicinska kozmetičarka Helena Lozić dodaje kako treba pripaziti da se ne pretjeruje u količini kreme za samotamnjenje na laktovima i koljenima, kako ta područja ne bi bila izrazito tamna kasnije.

- Kreme za samotamnjenje se mogu koristiti i na osjetljivoj koži, uz preporuku kožnog testa 24 sata na malom području. Kod samog nanošenja treba pripaziti da se na sve dijelove stavlja jednaka količina proizvoda kako ne bi došlo do neujednačene boje - kaže kozmetičarka Lozić. Dermatolog Dinko Kaliterna pak ističe kako je velika zabluda da ove kreme štite te da se svakako treba štititi i ako umjetno potamnimo. Neki ljudi razmišljaju i o kremama za izbjeljivanje radi ujednačavanja tena. Hit su i kemijski pilinzi, koji također sređuju ten i umanjuju vidljivost bora i ostalih nepravilnosti na licu.

- Oprez, može se dogoditi upravo suprotno, a to je da takve formule potenciraju mrlje na licu za vrijeme sunčanih dana i depigmentacijske poremećaje - napominje kozmetičarka Mihelj.

Kad je riječ o licu, sve su popularniji tretmani crtanja obrva i ugradnja trepavica.

Foto: Dreamstime

- Threading je najpreciznija metoda oblikovanja obrva koja postoji, no može se desiti da se ‘zareže’ koža jer se nije dovoljno nategnula prilikom tretmana, osobito kod žena s izrazito opuštenom kožom. Ako se to dogodi, nastaju krastice koje traju tri-četiri dana i liječe se antibiotskom masti ili aloe verom. Kod microbladinga je moguća pojava previše sivog ili previše crvenog pigmenta, kod presivog najčešći je razlog ili krivi odabir boje (najčešće prehladne i pretamne) ili je microblading napravljen preduboko i pigment koji se koristi pomiješao se s krvi u koži i stvorio taj sivkast sjaj obrva. Previše crveni pigment obično se javlja nakon duljeg vremena, od dvije do tri godine nakon iscrtavanja, pogotovo kad se u međuvremenu nisu radile korekcije, koje se preporučuju svakih 12 mjeseci. U ovom slučaju crvenkasti pigment pojavljuje se kod ljudi koji imaju prirodan crvenkast pigment u koži i koji dosta borave na suncu - kaže Manuela Picard, zagrebačka stručnjakinja za obrve i trepavice. Dodaje da kod bojenja obrva i trepavica postoji mogućnost odabira pogrešne, često pretamne boje, no boja se relativno brzo ispire jer nema amonijak.

- Također, moguća je alergija na boju za obrve ili kanu, koju isto često koristimo, no to se rijetko događa jer klijentice uvijek naglase da su alergične. U tom slučaju radimo test na boju bar 24 sata prije bojenja, obično na ruci ili iza uha, kako bi se uklonila i najmanja sumnja na alergijsku reakciju - objašnjava Picard.

A frizerka Ana Kuštre primjećuje razne formule za blajhanje u drogerijama koje obećavaju lijepu plavu kosu.

- Bojenje kod kuće opcija je koju većina voli radi dobivanja na vremenu ili zbog financija. U većini slučajeva to ipak na kraju nije tako. Boje kupljene u drogerijama puno su agresivnije od onih profesionalnih u salonima, a rezultati nikad neće biti isti kao kad posjetite frizera - kaže frizerka Kuštre.

Dodaje da u salonima koloristi biraju boje na osnovi vaše boje, pigmenta i kvalitete kose, što se kod kuće ne može dobiti.

Agresivno bojenje kose

- Posebno bih izdvojila plave boje. U njima se nalazi vrlo velik postotak hidrogena, koji je agresivan i za samo vlasište. Iako naše vlasište štiti kosa, ono je puno sitnih prištića (posebno ljeti od znojenja), a također su česte ranice koje si nanosimo agresivnim češljanjem ili češkanjem. Kad na tako malu ranu dođe velik postotak hidrogena, dolazi do spaljene kože, a samim time i do otvorene velike rane. Boja djeluje 45 minuta, nakon toga dolazi do oksidiranja te ona prestaje djelovati. Blajh nam donosi sasvim drukčiju priču. On djeluje dok se ne ispere, a i pod velikim je utjecajem temperature, razara postojeći pigment i agresivniji je od boje. Ne koristite ga kod kuće. Kako blajh razara vlas, to isto čini i s kožom - upozorava Kuštre. Objašnjava da se u salonima on koristi za pramenove i nijansiranje koje završava raznim preljevima. Rijetko se stavlja na samo vlasište, zato ga nemojte koristiti po cijeloj kosi.

Još jedan hit je geliranje noktiju, popularno zapravo već godinama, no premalo se govori o njegovu utjecaju na zdravlje. Naime, već bi i proces UV zračenja trebao biti upozorenje, jer su moguće maligne promjene na rukama i ispod ploče nokta, koje se ne vide upravo radi sloja gela u boji.

- Ponekad se nakon česte uporabe radi kemikalija iz laka i uporabe UV lampe mogu javiti promjene koje se ne vide do samog uklanjanja gela. Može nastati dermatitis, infekcija, osip. Međutim, to se može dogoditi i kod manikiranja i pedikiranja ako ono nije stručno izvedeno. Također, nepravilnom higijenom i dezinfekcijom moguće je pojavljivanje gljivica, pigmentacija samog ležišta nokta i infekcija - kaže kozmetičarka Zdenka Mihelj.

Foto: Dreamstime

Ako ih već stavljate, dermatolog Dinko Kaliterna predlaže nošenje od dva mjeseca, a onda dva mjeseca pauze i tako dalje.

Od filera do botoksiranja – igle se također koriste kod specijalnih tretmana za ljepotu, sve popularnijih i dostupnijih.

Opasne zone za filere

- Primjena filera ima određeni rizik od komplikacija koji se ne može zanemariti. Komplikacije mogu biti rane ili kasne. Rane reakcije mogu biti alergijske, bol, hematom, neadekvatna pozicija filera, infekcija, začepljenje krvne žile i posljedična nekroza (odumiranje) tkiva ili čak sljepoća. Kasne su komplikacije akutne ili kronične infekcije, depigmentacija i pomicanje filera s pozicije na koju je stavljen - navodi dr. sc. Rado Žic, specijalist plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije iz KB-a Dubrava. Ističe da je zato neophodno da filere primjenjuju isključivo liječnici s adekvatnom specijalizacijom i edukacijom. Kako bi se smanjile komplikacije, potrebno je dobro poznavanje anatomije tamo gdje se filer primjenjuje, kao i pojedinih anatomskih varijacija. Treba znati koje su opasne zone, pravilnu tehniku ubrizgavanja, gdje je moguće primijeniti tupe kanile umjesto igala, kao i znati pacijentov medicinski problem i povijest te pratiti situaciju nakon tretmana. Također je nužno da su fileri prošli postupak testiranja i da su akreditirani za uporabu u Republici Hrvatskoj.

I o botoksu se mnogo govori, zna se da je on neuromodulator, no treba podsjetiti na moguće komplikacije njegova injektiranja.

- Botulinium toksin A iliti Botox djeluje tako da blokira prijenos signala sa živca na mišiće te na taj način dovodi do smanjenja aktivnosti pojedinog mišića, što ovisi o mjestu davanja, dozi i odgovoru pacijenta na primjenu lijeka. Komplikacije su prvenstveno vezane za neadekvatnu primjenu ili pretjeranu reakciju na neuromodulator. Stoga je za primjenu neuromodulatora potrebno dobro znanje anatomije i karakteristika neuromodulatora koji se primjenjuje kao i pravilne tehnike davanja. Blokada neuromuskularne ploče je trajna i potrebna je regeneracija neuromuskularnih ploča kako bi se funkcija mišića vratila, što se obično dogodi u periodu od tri do četiri mjeseca. Trebaju ih također primjenjivati isključivo liječnici s adekvatnom specijalizacijom i edukacijom, a sam neuromodulator koji se primjenjuje mora biti registriran u Republici Hrvatskoj - upozorava dr. Žic.

10 opasnih tretmana za ljepotu

Koji su rizici za zdravlje?

1. SOLARIJ - Izazva oštećenje oka, te melanom.

2. BRAZILKA - Osjetljiva koža sklonija je infekcijama.

3. SAMOTAMNJENJE - Kreme mogu izazvati alergijske reakcije.

Foto: Dreamstime

4. KEMIJSKI PILINZI - Pojava bora i tamnih mrlja na licu.

5. CRTANJE OBRVA - Moguća je alergija na boju za obrve ili kanu.

6. BOJE ZA KOSU - Blajh može oštetiti osjetljivo vlasište.

7. GELIRANJE NOKTIJU - Dermatitis, infekcija i osip, ali i rak.

8. FILERI - Začepljenje krvnih žila, infekcija, depigmentacija.

Foto: Dreamstime

9. BOTOKS - Smanjuje aktivnost pojedinih mišića.

10. UMJETNE TREPAVICE - Alergijski rinitis i ispadanje prirodnih.

Nezdravi kozmetički tretmani kroz stoljeća

BIJELO OLOVO ZA LICE

U 18. stoljeću pojavio se velik postotak umiranja: u to vrijeme nije se znalo da je kozmetika koju su koristili izuzetno otrovna – bazirala se na bijelom olovu. Naime, žene su masovno bijelile svoja lica (miješale su bijelo olovo i ocat) jer s europskih je dvorova dolazila moda besprijekorno snježnog tena. Kako se koži pogoršavalo stanje, stavljale bi još više olovne paste da bi to spriječile i dolazilo bi do trovanja.

Foto: 123RF

ŽIVA UŽIVO UMJESTO U TOPLOMJERU

Baš kao i olovo, živa, živi otrov, bila je omiljena u kućnim kozmetičkim ritualima, osobito popularna u 18. stoljeću. Koristila se za liječenje prištića i mrlja na licu, ono što danas čine exfoliator i jači piling. Čak je miješana s drugim sastojcima kako bi bila još efektnija. Da stvar bude gora, u to vrijeme higijenske navike nisu bile ni približno razvijene kao danas, stoga bi danima žene imale žive po sebi... Treba znati i da se živa brzo upija u krv, stoga su problemi bili očiti.

U STRAHU SU VELIKE OČI

Foto: 123RF

Otrov zvan belladona bio je popularan u Italiji u vrijeme renesanse. Radi se o jednoj od najotrovnijih biljaka na svijetu, koja raste u Europi, a koju su žene koristile kao ekstrakt u kapima za oči. Naime, pogled bi im bio bistriji, oči djelovale veće, no nakon duljega korištenja, ova formula prouzročila bi sljepoću.

OTROV ARSEN ZA UJEDNAČEN TEN

Tijekom 19. stoljeća žene su koristile arsen za uljepšavanje kože lica – no ovaj otrov ubija crvene stanice u krvi, stoga je jasno da je riječ o užasu. Moguća je bila pojava unutarnjega krvarenja, gubitka kose, sljepoće, čak i smrti. Iako se pročulo za smrtne slučajeve, arsen je ostao prisutan u beauty ritualima sve do početka prošlog stoljeća.

RADIJ KAO IZVOR VJEČNE LJEPOTE I SJAJA

Kad je Marie Curie otkrila radij 1898. godine, nije ni slutila da će se ubrzo taj radioaktivni element postaviti kao značajan u industriji ljepote. Oglas iz 1918. glasio je: “U energičnom radiju krije se vječni izvor mladosti i ljepote”. Radij se počeo koristiti u niz beauty tretmana, krema, pa čak i u pastama za zube, i to relativno nedavno, u 20-im i 30-im godinama prošlog stoljeća. Smatran je najnovijim tehnološkim napretkom u svijetu ljepote, no ubrzo su daljnja istraživanja skrenula pažnju na to da je zapravo - smrtonosan.

RENDGENSKE ZRAKE PROTIV AKNI

Nekoć su se rendgenske zrake koristile protiv problema na licu kao što su ekcemi i akne. Naime, iako su istraživanja donosila loše vijesti, žene su se izlagale zračenju satima, kako bi riješile ove probleme na licu. Prije stotinjak godina rendgen je bio dostupan u brojnim kozmetičkim salonima jer za takvo nešto nije trebala nikakva posebna licencija. Tek u 40-im godinama 20. stoljeća postalo je jasno da rendgenske zrake mogu prouzročiti tumore, nakon čega su ti aparati, jasno, izbačeni iz salona za uljepšavanje.