Generacija Z tvrdi: Ove navike u slanju poruka svima otkrivaju da ste 'zastarjeli'

Od korištenja određenih emotikona do stavljanja točke na kraj poruke, sitnice u digitalnoj komunikaciji mogu ostaviti sasvim drukčiji dojam od onoga koji je pošiljatelj namjeravao. Portal SheBudgets izdvojio je deset navika u dopisivanju koje generacija Z povezuje sa starijim generacijama.

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1. Podignuti palac

Dok starije generacije podignuti palac često koriste kao jednostavnu potvrdu da su pročitale ili razumjele poruku, pripadnici generacije Z mogu ga doživjeti kao hladan ili nezainteresiran odgovor.

Takav emotikon može ostaviti dojam da osoba želi završiti razgovor. Mlađi korisnici radije biraju izražajnije odgovore koji potiču daljnju komunikaciju.

Foto: 123RF

2. Pretjerano korištenje emotikona koji plače od smijeha

Emotikon koji prikazuje lice sa suzama od smijeha godinama je bio jedan od najpopularnijih načina izražavanja zabave. Međutim, generacija Z često ga smatra zastarjelim, osobito ako se pretjerano koristi.

Foto: Instagram

Umjesto njega, mlađi korisnici posežu za emotikonom lubanje ili izrazom 'I'm dead', kojim ironično poručuju da im je nešto iznimno smiješno.

3. Stavljanje točke na kraj svake poruke

Naizgled bezazlena točka može potpuno promijeniti dojam koji poruka ostavlja. Primjerice, odgovor 'U redu.' generaciji Z može zvučati ozbiljnije ili pasivno-agresivno u usporedbi s jednostavnim 'U redu'.

Dok je starijima riječ o pravilnom pisanju, mlađi korisnici u neformalnom dopisivanju često izostavljaju završnu interpunkciju kako bi razgovor djelovao opuštenije.

4. Pretjerano korištenje tri točkice...

Tri točkice koje označavaju stanku ili nedovršenu misao još su jedna navika koju mlađe generacije povezuju sa starijima.

Učestalo korištenje više točkica može djelovati zbunjujuće ili nepotrebno dramatično. Generacija Z za ovu pojavu koristi i izraz 'Boomer ellipses', a prednost daje jasnijim i kraćim porukama.

5. Pisanje poruka poput službenih pisama

Formalni pozdravi, dugački odlomci i završni potpisi u svakodnevnim porukama mlađim korisnicima mogu djelovati pretjerano.

Iako takav način komunikacije može pokazivati pristojnost, generacija Z preferira brže i spontanije razmjene poruka koje više nalikuju razgovoru uživo.

6. Pisanje pojedinih riječi VELIKIM SLOVIMA

Nasumično korištenje velikih slova radi naglašavanja određenih riječi također može odati generacijsku razliku.

Mlađi korisnici takav način pisanja ponekad doživljavaju kao vikanje ili pretjerano inzistiranje na određenoj poruci. Umjesto velikih slova, češće se oslanjaju na kontekst i emotikone kako bi izrazili emocije.

7. Ostavljanje dva razmaka nakon točke

Navika ostavljanja dva razmaka nakon završetka rečenice potječe iz vremena pisaćih strojeva, a zadržala se kod dijela korisnika koji su na njima učili tipkati.

Generaciji Z takav način pisanja djeluje zastarjelo i nepotrebno. U digitalnoj komunikaciji dovoljan je jedan razmak, a ovaj gotovo neprimjetan detalj može otkriti stare navike pisanja.

8. Ostavljanje govorne pošte

Dok starije generacije ostavljanje poruke na govornoj pošti mogu smatrati osobnijim načinom komunikacije, pripadnici generacije Z često ga doživljavaju kao nepraktično i dugotrajno.

Radije šalju tekstualne ili glasovne poruke putem aplikacija jer ih je jednostavnije poslati i pregledati kada im odgovara.

Foto: 123RF

9. Korištenje klasičnih smajlića :-)

Prije nego što su emotikoni postali sastavni dio digitalne komunikacije, emocije su se izražavale kombinacijama znakova poput :-) ili :). Iako ih dio starijih korisnika i dalje rado koristi, generacija Z takve smajliće povezuje s prošlim vremenima. Mlađi korisnici preferiraju moderne emotikone koji omogućuju izražavanje šireg raspona osjećaja.

10. Pretjerano pravilno i ozbiljno pisanje

Besprijekorna gramatika, odsutnost emotikona i izrazito ozbiljan ton mogu ostaviti dojam hladne ili robotske komunikacije.

Iako pravilno izražavanje samo po sebi nije loše, generacija Z u svakodnevnom dopisivanju prednost daje opuštenijim porukama koje odražavaju osobnost i emocije pošiljatelja.

Razlike u ovim navikama pokazuju koliko se brzo mijenjaju pravila digitalne komunikacije. Ono što jednoj generaciji predstavlja pristojnost i jasnoću, drugoj može djelovati zastarjelo ili previše formalno.