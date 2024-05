'Gledale smo jedna drugu dok dolazimo do vrhunca, moj suprug se ugodno iznenadio...'

Žena (34) anonimno je na portalu rawconfessions.com ispričala kako je postala vrlo intimna sa starom školskom kolegicom. Ni sama ne zna kako se to dogodilo, posebno iz razloga što je udana i nikada nije bila sklona ženama kao seksualnim partnericama.

Možda je tome kumovala činjenica da ne radi već brine o kućanstvu i djeci pa se u njoj probudila želja za nekom vrstom uzbuđenja u životu i baš u tom trenutku naišla je školska kolegica koja joj je priznala da je oduvijek bila zaljubljena u nju.

Ovo je njezina ispovijest:

Imam muža, majka sam i kućanica. Prošle godine sam otišla na 15. godišnjicu mature i tamo srela staru školsku prijateljicu. Bile smo jako dobre prijateljice, dobro smo se zabavljale i provodile noći i noći jedna kod druge. Nakon škole ona je preselila u drugu državu gdje je upisala fakultet. Uglavnom, život nas je odveo različitim putevima i izgubile smo kontakt.

Bilo je super ponovno je sresti. Ovaj put smo ostale u kontaktu. Počele smo sve češće razgovarati telefonom i pomoću web kamere. Ona je isto majka i kućanica, i bilo je lijepo čavrljati tijekom dana dok su djeca u školi, a u kući je tiho.

Prije nekoliko mjeseci priznala mi je da je u školi bila zaljubljena u mene. To nisam znala. Laskalo mi je to što sam čula, ali nisam bila sigurna kuda to vodi. Tijekom narednih nekoliko tjedana naša konverzacija je postala seksualne prirode. Počele smo koketirati.

Jednog dana me pitala otvoreno da li bih se voljela 'igrati' preko web kamere. Nikada nisam napravila ništa slično, posebno ne sa starom prijateljicom. Uhvatila me nespremnu pa sam joj rekla da ću gledati, ali ne vjerujem da ću i ja to raditi.

Skinula se i počela se igrati sama sa sobom dok sam ja to gledala. Nisam mislila da će me to toliko uzbuditi, jer sam se osjećala čudno dok sam je promatrala. Ali, sama sebe sam iznenadila, stvarno sam se uzbudila.

Nakon malo njezinog nagovaranja, uvjerila me da joj se pridružim. Gledale smo jedna drugu dok masturbiramo i dolazimo do orgazma. Od tada, najmanje jednom tjedno upalimo web kamere, razgovaramo i 'igramo se'.

Najzanimljivije od svega je to što se moj muž zapravo ugodno iznenadio mojim novim velikim interesom za seks.

Evo, to je ispovijest kućanice koja se dosađuje.