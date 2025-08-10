Marija Ružička Strozzi je željela postati opernom pjevačicom, no nakon što su joj stradale glasnice, susjed Dimitrija Demeter ju je povezao s kazalištem. Odigrala je 600 uloga i glumila 70 godina, skoro do smrti
VELIČANSTVENI STROZZIJEVI PLUS+
Glumačka diva izgubila je čak petero djece i oprostila preljub
Čitanje članka: 9 min
Kad smo povodom njenoga književnog prvijenca “Bez dijagnoze” u kolovozu 2023. prvi put bili u domu prof. dr. sc. Maje Strozzi, naše poznate intervencijske kardiokirurginje, taman je koji dan prije na zid njenog dnevnog boravka kuće iznad Mirogoja stigao portret Marije Ružičke Strozzi, Majine bake.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku