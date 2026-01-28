Goruće pitanje 1963. bilo je: 'Hoće li se štandovi s cvijećem ikad postaviti na Cvjetni trg?'

Već odavno se govori da nešto na Trgu Bratstva i jedinstva treba mijenjati, ali se sve odvija po starom pravilu: hoće, neće, hoće, neće... Vrijeme prolazi, a ništa se ne događa, piše Večernji list na današnji dan 1963. godine u tekstu u kojemu su odlučili sagledati popularni Cvjetni trg iz četiri ugla.

