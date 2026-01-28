Gotovo godinu dana stoji provedba rješenja koje je za Trg bratstva i jedinstva usvojio NO Grada Zagreba. U Zavodu za zaštitu spomenika kulture se nisu složili s tim da Cvjetni trg postane zakrčen štandovima
Goruće pitanje 1963. bilo je: 'Hoće li se štandovi s cvijećem ikad postaviti na Cvjetni trg?'
Već odavno se govori da nešto na Trgu Bratstva i jedinstva treba mijenjati, ali se sve odvija po starom pravilu: hoće, neće, hoće, neće... Vrijeme prolazi, a ništa se ne događa, piše Večernji list na današnji dan 1963. godine u tekstu u kojemu su odlučili sagledati popularni Cvjetni trg iz četiri ugla.
