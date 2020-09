Gospina trava umanjuje osjećaj iscrpljenosti, umora i depresije

Ljekoviti učinak gospine trave pripisuje se aktivnom sastojku hipericinu koji je zaslužan za protuupalno, umirujuće i regenerirajuće djelovanje biljke i svih njenih sastojaka. Gospina trava (Hypericum perforatum) poznata je ljekovita biljka koja se u narodnoj medicini često rabi kod bolesti s vrućicom, jetrenih i žučnih tegoba.

Ipak, najbolje je istraženo njezino djelovanje protiv depresije. Kliničkim je ispitivanjima potvrđen utjecaj gospine trave na depresivna raspoloženja i lake do srednje teške depresije. Antidepresivno djelovanje nastupa polagano te se nakon dva tjedna primjećuju promjene. 

Gospina trava umanjuje osjećaj iscrpljenosti, umora i bezvoljnosti. Pomaže i kod neutemeljenih strahova i poremećaja spavanja. Uspješno se koristi i u djece i mladih koji imaju teškoće sa spavanjem i koncentracijom, a preporučuje se i ženama u menopauzi. Protiv depresije može se koristiti kao čaj ili tinktura. Kantarion je biljno ulje crvene boje dobiveno namakanjem cvijeta gospine trave (Hipericum perforatum) u djevičanskom maslinovom ili nekom drugom, hladno prešanom ulju.</p><p>Kantarionovo ulje smatra se gotovo čudesnim jer uspješno umiruje ili čak liječi cijeli niz simptoma - od kožnih tegoba poput akni, ožiljaka, opeklina od sunca, preko blage depresije do ginekoloških smetnji. Stoga je bočicu kvalitetnog kantarionova ulja dobro imati u svakoj kućnoj ljekarni.</p><p>Poslužit će za njegu kože, kose, te kao podloga za masažu i za njegu i masažu novorođenčadi. Regenerira kožu i hidratizira, smiruje upalne procese na koži (pretjerano sunčanje, ekcemi, dermatitisi), ublažava ožiljke te djeluje protuupalno. </p><p>Među ostalim koristima, kantarionovo ulje pomoći će vam i za umorna stopala poslije naporna dana. Za masažu pripremite deset ml kantarionova ulja (oko jedne velike žlice), pet kapi paprene metvice i pet kapi prave lavande. Utrljajte mješavinu u stopala nakon tople kupke, lezite i podignite ih na povišeno. Priuštite si 30 minuta odmora. Kako je upravo srpanj najbolji za branje gospine trave, u šetnji obratite pozornost na čarobne zlatne cvjetiće.</p><h2>Za ublažavanje simptoma depresije </h2><p>Tinkturu protiv depresije pripremite od 20 g svježe osušenih cvjetova. Prelijte sa 100 ml 70 postotnog alkohola. Pustite da odstoji najmanje dva tjedna i procijedite. Dva do tri puta na dan uzima se 20 do 30 kapi u pola čaše vode. Kura treba trajati četiri do šest tjedana, no prije korištenja svakako se posavjetujte sa svojim liječnikom, te sa stručnom osobom, posebno ako imate težih problema s anksioznošću. </p><p>Za čaj protiv depresije jednu do dvije žličice suhe gospine trave ostavite da stoji u vrućoj vodi deset minuta. Ujutro i navečer popijte po šalicu čaja. Za što bolje rezultate čaj treba piti četiri do šest tjedana za redom. Važno je istaknuti kako trudnice ne smiju piti čaj od gospine trave. Bilje berite na livadama i u prirodi što manje izloženim ispušnim plinovima automobila i drugim zagađenjima.</p><h2>Trudnice, oprez, ne smijete piti čaj od gospine trave</h2><p>Gospina trava, posebno njezino ulje, u velikim količinama može biti otrovna. Stoga je za trudnice najbolje da izbjegavaju napitke od gospine trave, iako im kantarionovo ulje zbog male koncentracije neće štetiti.</p><h2>Dobar je kod dekubitusa i za smanjenje ožiljaka</h2><p>Kantarionovo ulje je odlično za sprečavanje stvaranja rana bolesnicima koji stalno leže. Zavoj s uljem stavlja se na najosjetljivija mjesta poput leđa i potrebno ga je mijenjati nekoliko puta na dan. Iako se ne smije stavljati na otvorene rane, kantarion će vrlo blagotvorno pomoći pri ublažavanju ozljeda koje teško zacjeljuju te ožiljaka.</p><h2>Potaknite cirkulaciju i smanjite strije</h2><p>Kantarionovo ulje odličan je izbor za masažu. Povoljno djeluje na cirkulaciju, a u ovom obliku mogu ga koristiti i trudnice, primjerice za tretman strija. Bit će i dobra podloga za masažu beba, posebno ako im je nadražena koža.</p><h2>Oslobodite se ‘ženskih’ tegoba i gljivica</h2><p>Ako vas muče gljivice u rodnici, umočite tampon u ulje gospine trave i stavite ga u rodnicu neka stoji nekoliko sati. Na tržištu postoje i vaginalete s kantarionovim uljem. Postupak je potrebno ponoviti nekoliko puta.</p><h2>Priredite svoju bočicu ulja</h2><p>Napunite čistu staklenku cvijetom gospine trave koji ste prethodno prosušili na čistoj plahti (cvijet ne smije biti presuh). Prelijte cvijet biljnim uljem (maslinovim ili drugim hladnoprešanim) do vrha staklenke. Stavite posudu na svijetlo mjesto i ostavite mjesec dana. Nakon toga procijedite ulje i spremite u čistu ambalažu.</p><h2>Licu priuštite mirisni i osvježavajući tretman</h2><p>Hranjivu masku za lice napravit ćete lako i brzo, a pritom nije zahtjevna za novčanik. U čašu hladnoga čvrstog jogurta dodajte veliku žlicu kantariona i dobro promiješajte. Mješavinu jogurta i kantariona nanesite na lice, vrat i dekolte te na crvene dijelove tijela (ako ste se izlagali suncu). Ostavite da djeluje pola sata pa isperite mlakom vodom.</p>