Radi slikovnice teško bolesnom sinu u kojima je on superjunak

Teško bolesni dječak Jackson (5) iz Velike Britanije nasmijao se prvi put u dvije godine kada je vidio slikovnicu koju mu je otac Darren Garwood (38) napravio. Jackson je glavni lik koji ima supermoći, a otac mu to toliko slikovito prepričava da mališan zaista vjeruje da je superjunak.

U dobi od jedne godine liječnici su mu dijagnosticirali neurološko stanje Infantilnu Krabbeovu bolest, rijedak genetski poremećaj koji utječe na središnji živčani sustav i proizvodnju bijele tvari u mozgu (mijelin). Samo ove godine Jackson borio se sa pet smrtonosnih infekcija.

POGLEDAJTE VIDEO o dječaku sa staklenim kostima:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Liječnici su roditeljima, ocu i majci Rebecci (35) rekli da im sin neće živjeti dulje od godinu dana. Zbog stanja u kojemu se nalazi, mišići mu postaju sve slabiji što utječe na sposobnost kretanja, žvakanja, gutanja i disanja. Prije dvije godine ruke su mu toliko oslabile da ih je prestao koristiti, a prestao se i smijati.

Prvi osmjeh nakon dvije godine motivirao je njegovog oca da napravi serijal od deset slikovnica 'Superhero Jackson', a u svakoj je junak njegov bolesni sin. Zadnja iz serijala nosi naslov 'Jackson's Solution To Pollution' (Jacksonovo rješenje za zagađenje).

Ideje za sve te priče Darren je dobio nakon što ga je jednog dana supruga upitala: 'Što misliš, da li Jackson sanja?'.

Foto: Caters News

- Pitali smo se o čemu bi mogao sanjati i tada sam dobio ideju za slikovnicu u kojoj je on glavni lik sa supermoćima. Jackson možda nije sposoban za puno toga jer to stanje utječe na sve pa i na njegov mozak, ali, mogu mu pomoći da sanja dok mu čitam te priče. Ne treba mi dugo za napisati priču, najviše nekoliko dana, i volim koristiti riječi koje su Jacksonu poznate - objasnio je ovaj izniman otac.

Prva slikovnica objavljena je u listopadu 2018. godine, zvala se 'Jackson Saves an Owl' (Jackson spašava sovu) i do Božića iste godine je prodana u 4000 primjeraka.

Foto: Caters News

- Otkako su objavljene, najčudesnije je to što postoje djeca koja žele biti poput Jacksona. Čitam povratne informacije o svojem nevjerojatnom sinu i to je neka vrsta terapije i za mene. Želim da se svi sjećaju Jacksona i kada više ne bude među nama. Želim da njegova mala sestrica zna kakav je bio. Ove knjige nikada ne završavaju, to su njegovi snovi i naš bijeg - dodao je Darren i najavio kako ih planira napisati još.

Inače, Jackson ima mlađu sestru dvogodišnju Seren, a u prosincu će dobiti brata ili sestru.

Foto: - / SWNS / Profimedia

Prvih devet mjeseci razvijao se normalno

Mališan se rodio u kolovozu 2014. godine i prvih devet mjeseci se razvijao normalno kao i svaka druga zdrava beba. Tada su se pojavile poteškoće, počeo je zaboravljati vještine koje je naučio, poput toga da sam jede ili uzme svoju lutku. Liječnici u bolnici, u kojoj su mu postavili dijagnozu, rekli su roditeljima da je Jackson treći takav slučaj sa kojim su se susreli u posljednjih 25 godina.

Liječnici nisu predviđali da će živjeti ovoliko dugo jer niti jedno dijete sa tom dijagnozom nije živjelo toliko. Iako, Darren je istraživao i otkrio slučaj jednog dječaka koji je poživio osam godina. Prema nekim procjenama ovaj poremećaj pojavljuje se kod jednog djeteta na 100.000 rođenih.

Radi se o tome da dolazi do mutacije gena zbog čega oboljeli ne stvaraju poseban enzim za razgradnju lipida (masti) u mozgu. Lipidi se nagomilavaju i uništavaju mijelinsku ovojnicu koja štiti živčane završetke što dovodi do degeneracije živčanog sustava. Velika većina djece premine do dobi od dvije godine, prenosi Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: