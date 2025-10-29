Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
VIZIONARKA IZ NORVEŠKE PLUS+

Gradove vidi kao živo tkivo: U budućnosti će krovovi zgrade imati vrtove, svi će voziti bicikle

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 4 min
Gradove vidi kao živo tkivo: U budućnosti će krovovi zgrade imati vrtove, svi će voziti bicikle
Foto: 123RF

Annemie Wyckmans, belgijsko-norveška arhitektica koja se bavi održivim gradovima, gostovala je u Zagrebu. Imala je jasnu poruku: Očekujem da održivi gradovi zažive kroz par godina inače će život postati nemoguć

Još kao dijete maštala sam o tome da ću jednog dana spasiti svijet i prirodu. Mnogo godina kasnije, kada sam upisala arhitekturu, nisam znala kako povezati te dvije strasti, ali bila sam odlučna to shvatiti. Na kraju jesam, rekla je Annemie Wyckmans, belgijsko-norveška profesorica i istraživačica koja se bavi arhitekturom, urbanim razvojem i održivim pametnim gradovima, a u ponedjeljak je držala panel o tome u Zagrebu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Kako se ponašaju uoči prekida: Rak više ne može ni jesti, Lav se i dalje trudi, Djevica se razboli
KRAJ LJUBAVI

Kako se ponašaju uoči prekida: Rak više ne može ni jesti, Lav se i dalje trudi, Djevica se razboli

Vatreni Strijelci imat će hrabrosti otvoreno sve reći, a Vage, Blizanci i Lavovi će čekati da sami shvatite. Najteže će se suočiti s prekidom Ribe, Bikovi i Lavovi
Je li i kod vas tako? Evo tko je najgori neprijatelj i najbolji prijatelj svakog znaka Zodijaka
ASTRO ODNOSI

Je li i kod vas tako? Evo tko je najgori neprijatelj i najbolji prijatelj svakog znaka Zodijaka

Astrologija nam može pomoći razumjeti složene odnose između različitih horoskopskih znakova. Svaki znak ima jedinstvene karakteristike koje ga čine kompatibilnim ili nekompatibilnim s drugim znakovima
Evo koje namirnice treba jesti, a koje izbjegavati ako imate problema sa štitnjačom
BITNO JE ZNATI

Evo koje namirnice treba jesti, a koje izbjegavati ako imate problema sa štitnjačom

Prehrana ima ključnu ulogu u održavanju ravnoteže hormona štitnjače, bilo da se radi o usporenom radu (hipotireozi) ili pojačanoj funkciji (hipertireozi)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025