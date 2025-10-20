Granice koje ne prelaze: Svaki znak Zodijaka ima nešto što nikada neće napraviti

U životu postoje određene granice koje nitko od nas nije spreman prijeći. Naše vrijednosti, uvjerenja i osobnost oblikuju ono što prihvaćamo, ali i ono što nikada nećemo tolerirati
Prema Atmi, svaki znak Zodijaka ima svoje čvrste stavove i osobine koje nikada neće zanemariti. U nastavku otkrijte koje su to stvari koje vaš horoskopski znak nikada ne bi napravio!
Jer ponekad upravo ono čemu kažemo 'ne' najjasnije pokazuje tko smo. Odgovori vas možda iznenade – ili potvrde ono što ste oduvijek znali. U svakom slučaju, pogled na znakove iz ove perspektive otkriva mnogo više od obične astrološke zabave.
| Foto: 123RF
|
Foto: 123RF
| Foto: 123RF
OVAN (21. ožujka – 19. travanj)
Ovan je vatreni znak koji odiše prirodnim kvalitetama vođe.
Ovna nikada ne zanima tuđa dozvola; on će učiniti ono što on želi.
Zbog svoje potrebe za kontrolom često želi biti glavni, jer to je onako kako treba biti.
| Foto: Fotolia
BIK (20. travanj – 20. svibanj)
S druge strane stvari, Bik se neće slagati s onim tipom ljudi koji prvo nešto učine, a tek onda zatraže dopuštenje.
Ako niste barem upitali Bika da podijeli nešto s vama, ne računajte na to da će to učiniti.
| Foto: Fotolia
BLIZANCI (21. svibnja – 20. lipnja)
Blizanci su previše fascinirani ostatkom svijeta da bi se bavili kritikama i negativnim ljudima.
Oni ne žele uzimati život previše ozbiljno.
| Foto: Fotolia
RAK (21. lipnja-22. srpnja)
Rakovi su u potpunosti posvećeni onima koje vole.
Posljednja stvar koju će ikada učiniti je okrenuti leđa voljenoj osobi u potrebi.
| Foto: Fotolia
LAV (23. srpanj – 22. kolovoz)
Lavovi nikad ne dopuštaju da nešto uspori njihov korak u životu.
Ako im nedostaje djelić slagalice, oni će naći načina da ga pronađu.
| Foto: Fotolia
DJEVICA (23. kolovoz -22. rujan)
Djevica nikada ne zaboravlja svoje podrijetlo. Oni su osobe koje uživaju u malim stvarima u životu.
Od mirisa cvijeća do kuhanog obroka kod kuće.
| Foto: Fotolia
VAGA (23. rujna – 22. listopada)
Vaga nikada neće dugo zadržavati toksične ljude u svom društvu.
Ona treba uravnotežiti svoj svijet do potpunog procvata, zato sve što narušava taj sklad mora nestati.
| Foto: Fotolia
ŠKORPION (23. listopad – 21. studeni)
Izgovori su zadnja stvar koju će Škorpion upotrijebiti.
Oni mogu biti tajnoviti s vremena na vrijeme, ali oni će uvijek reći svojim prijateljima i voljenima istinu.
| Foto: Fotolia
STRIJELAC (22. studenog – 21. prosinca)
Strijelca ne zanima šutnja kad ima nešto za reći.
On će govoriti ono što mu je na umu, čak i ako to znači da će prouzročiti uznemirenje drugim ljudima.
| Foto: Fotolia
JARAC (22. prosinac – 20. siječanj)
Jarac kroz život korača krupnim koracima. On se nikada ne zamara s nesrećama.
Očekujte ih vidjeti kao oluju, na samom kraju.
| Foto: Fotolia
VODENJAK (21. siječanj -18. veljača)
Vodenjak će uvijek nastojati biti najbolji.
Voli biti siguran u svoje velike potencijale i ništa ga neće zaustaviti da dođe do vrhunca svog bića.
| Foto: Fotolia
RIBE (19. veljača- 20. ožujak)
Ribe nikada ne dopuštaju da im se događaju loše stvari.
Svaku pogrešku i nesretnu okolnost Riba vidi kao novu priliku za rast.
| Foto: Fotolia