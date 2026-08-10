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ODRŽIVI NAUTIČKI TURIZAM

Green Sail edukacija: Što svaki skiper treba znati o održivosti

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Green Sail edukacija: Što svaki skiper treba znati o održivosti
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Foto: Green Sail
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Online program Green Saila skiperima, posadama i charter tvrtkama donosi praktična znanja o odgovornom upravljanju plovilima, zaštiti mora i održivijoj plovidbi

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Sezona je u punom jeku, a sve više skipera, charter tvrtki i članova posade postavlja isto pitanje: kako svojim svakodnevnim odlukama mogu doprinijeti očuvanju mora? Od odgovornog upravljanja otpadom i zaštite morskih staništa do smanjenja potrošnje goriva, održiva plovidba sastoji se od niza malih koraka koji zajedno čine veliku razliku.

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S tim ciljem je prije par godina tim Green Sail je razvio online edukaciju Sustainability for Skippers and Crew Management. Program je namijenjen skiperima, crew managerima i svim djelatnicima u charter i nautičkom sektoru koji žele steći praktična znanja i alate za odgovornije upravljanje plovilima te smanjenje njihovog utjecaja na okoliš.

Za razliku od klasičnih edukacija koje se zadržavaju na teoriji, Green Sailov program usmjeren je na svakodnevne situacije s kojima se skiperi i posade susreću tijekom sezone.

Foto: Green Sail

Poseban naglasak stavljen je na primjenu naučenog u stvarnim uvjetima, čime edukacija postaje koristan alat za profesionalce koji žele unaprijediti svoje poslovanje i pridonijeti očuvanju Jadrana.

U skladu s europskim smjernicama

Program je razvijen u skladu s ciljevima Europskog zelenog plana (European Green Deal) i Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda (SDGs), čime polaznici stječu znanja koja prate aktualne međunarodne standarde održivosti u turizmu.

Održivost je sve važniji smjer razvoja i hrvatskog nautičkog turizma. Hrvatska turistička zajednica prepoznaje važnost odgovornog upravljanja morskim resursima te od ove godine pruža podršku inicijativama Green Saila usmjerenima na edukaciju i podizanje svijesti o održivim praksama u nautici.

Foto: Green Sail

Hrvatska turistička zajednica također potiče edukacijski program organizacije Green Sail kako bi svi zajedno pozitivno utjecali na zaštitu mora i morskog okoliša unutar turističkih aktivnosti. Više o održivom nautičkom turizmu u Hrvatskoj pročitajte u članku Hrvatske turističke zajednice.

Sve veći broj charter kompanija i nautičkih organizacija prepoznaje važnost održivog poslovanja, zbog čega ovakve edukacije predstavljaju vrijednu investiciju u razvoj zaposlenika i kvalitetu usluge.

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Online edukacija prilagođena zaposlenima

Edukacija je dostupna u potpunosti online, što omogućuje polaznicima da sadržaj prate vlastitim tempom, neovisno o radnom rasporedu ili lokaciji.

Program obuhvaća sedam tematskih cjelina:

  • Izazovi okoliša na Mediteranu i njihov utjecaj na nautički turizam
  • Održiva rješenja i pametne tehnologije
  • Upravljanje otpadom
  • Upravljanje sivim i crnim otpadnim vodama
  • Smanjenje potrošnje goriva
  • Odgovorno sidrenje i privezivanje uz zaštitu morskih staništa
  • Razvoj održivog načina razmišljanja i promjena navika.

Nakon uspješno završene edukacije polaznici dobivaju certifikat kojim potvrđuju stečena znanja i svoju predanost odgovornom upravljanju u nautici.

Edukacija koju preporučuju profesionalci

Dosadašnji polaznici ističu kako edukacija uspješno povezuje teorijska znanja s konkretnim primjerima iz prakse. Skiper i vlasnik broda Jakša Nejašmić naglašava kako upravo skiperi i posade mogu biti pokretači pozitivnih promjena na moru te svojim primjerom potaknuti odgovornije ponašanje drugih sudionika u nautičkom turizmu Slično iskustvo dijeli i skiperica Karolina Slezakova, koja ističe kako joj je edukacija pomogla bolje razumjeti odgovorno upravljanje resursima i važnost zaštite morskih staništa. Marijana, djelatnica charter kompanije, posebno je izdvojila kvalitetu video sadržaja i praktične savjete koji se mogu odmah primijeniti u svakodnevnom radu.

Foto: Green Sail

Mali koraci koji čine veliku razliku

Očuvanje mora nije odgovornost samo institucija i zakonodavaca. Velik dio promjene događa se upravo na plovilima, kroz svakodnevne odluke skipera, posada i charter tvrtki. Ovaj internetski tečaj pokazuje kako male promjene u navikama mogu imati značajan pozitivan utjecaj na okoliš te predstavlja prvi korak prema održivijem i odgovornijem razvoju nautičkog turizma.

Više informacija saznajte na ovom LINKU.

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