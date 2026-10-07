Greške koje trebate izbjegavati ako naručujete namještaj online

Kupnja namještaja preko interneta može biti praktična, ali i puna neugodnih iznenađenja. Dimenzije, materijali, dostava i povrat samo su neke od stvari koje vrijedi provjeriti prije nego kliknete na 'kupi'
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U nastavku donosimo 10 korisnih savjeta koji vam mogu olakšati online kupnju za dom.
| Foto: 123RF
U nastavku donosimo 10 korisnih savjeta koji vam mogu olakšati online kupnju za dom. |
Foto: 123RF
U nastavku donosimo 10 korisnih savjeta koji vam mogu olakšati online kupnju za dom.
| Foto: 123RF
10. SVE PRECIZNO IZMJERITE.
Bez mjerenja nema sigurne kupnje, čak ni kada kupujete manji detalj poput vaze ili svijećnjaka. Širina, visina i dubina važni su za svaki predmet jer ono što na fotografiji izgleda malo ili veliko uživo može potpuno drugačije djelovati.
| Foto: 123RF
9. PROVJERITE MOŽE LI KOMAD UOPĆE UĆI U STAN.
Ako kupujete sofu, krevet ili veći komad namještaja, provjerite može li se rastaviti i hoće li proći kroz ulazna vrata, stubište ili lift. U obzir treba uzeti i radijatore, uske hodnike te mogućnost skidanja vrata. Kod većih komada ponekad je presudan doslovno svaki centimetar.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
8. PRIKAŽITE DIMENZIJE U PROSTORU.
Kako biste lakše zamislili koliko će mjesta zauzimati sofa, krevet ili stol, njihove dimenzije možete označiti ljepljivom trakom na podu. Pomoći mogu i aplikacije koje namještaj virtualno smještaju u prostor. Pritom provjerite i detalje poput visine nogica, osobito ako vam je važno da ispod komada može proći usisivač.
| Foto: 123RF
7. PROČITAJTE ISKUSTVA DRUGIH KUPACA.
Ako prvi put kupujete u određenoj online trgovini, recenzije mogu biti vrlo korisne. Obratite pažnju na to što se najčešće ponavlja u komentarima, ali imajte na umu da se pojedini negativni komentari možda uopće ne odnose na proizvod koji ste odabrali.
| Foto: Canva
6. POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA SAMA ONLINE TRGOVINA.
Izgled i kvaliteta web-stranice mogu dosta reći o trgovini. Detaljne fotografije, jasni opisi, informacije o proizvodu i dobro uređena stranica mogu biti dobar znak. Provjerite i rubriku s informacijama o tvrtki, uvjete kupnje, podrijetlo proizvoda te profile na društvenim mrežama i komentare korisnika.
| Foto: Dreamstime
5. DOBRO PREGLEDAJTE SVE FOTOGRAFIJE.
Nemojte se zadržati samo na glavnoj fotografiji proizvoda. Pregledajte ga iz svih dostupnih kutova i povećajte detalje kako biste bolje vidjeli boju, teksturu i materijal. Ako možete, isti proizvod pogledajte i na drugom ekranu jer se prikaz boja može razlikovati od uređaja do uređaja.
| Foto: 123RF
4. NE PRESKAČITE PODATKE O MATERIJALIMA.
Fotografije ponekad mogu zavarati, osobito kada su u pitanju imitacije drva, kamena ili drugih materijala. Zato uvijek pročitajte točne specifikacije proizvoda. To je posebno važno ako želite izbjeći određene materijale ili vam je bitno od čega je proizvod napravljen.
| Foto: 123RF
3. NARUČITE UZORAK AKO JE MOGUĆE.
Neke trgovine nude mogućnost naručivanja uzoraka tkanine ili drugog materijala. To može biti korisno ako niste sigurni odgovara li boja ili tekstura vašem prostoru. Iako se uzorak ponekad dodatno plaća, može vas spasiti od puno skuplje pogrešne kupnje.
| Foto: Dreamstime
2. PROVJERITE SVE DETALJE DOSTAVE.
Prije narudžbe doznajte kako točno dostava funkcionira. Provjerite nose li dostavljači namještaj do stana ili samo do ulaza, postoji li dodatna naknada za kat, uključuje li usluga montažu i koliko dodatne usluge koštaju.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
1. PROČITAJTE UVJETE POVRATA.
Čak i nakon pažljive kupnje može se dogoditi da vam proizvod ipak ne odgovara. Zato unaprijed provjerite rok za povrat, način vraćanja proizvoda, tko snosi troškove prijevoza, tko preuzima komad namještaja i koliko se čeka povrat novca.
Kod online kupnje namještaja najviše problema može se izbjeći upravo dobrom pripremom. Nekoliko dodatnih provjera prije narudžbe može napraviti veliku razliku između dobrog ulova i komada koji vam na kraju samo stvara problem.
| Foto: Dreamstime