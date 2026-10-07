Greške koje trebate izbjegavati ako naručujete namještaj online

7. PROČITAJTE ISKUSTVA DRUGIH KUPACA. Ako prvi put kupujete u određenoj online trgovini, recenzije mogu biti vrlo korisne. Obratite pažnju na to što se najčešće ponavlja u komentarima, ali imajte na umu da se pojedini negativni komentari možda uopće ne odnose na proizvod koji ste odabrali. | Foto: Canva