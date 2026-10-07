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KUPNJA BEZ RAZOČARANJA

Greške koje trebate izbjegavati ako naručujete namještaj online

Kupnja namještaja preko interneta može biti praktična, ali i puna neugodnih iznenađenja. Dimenzije, materijali, dostava i povrat samo su neke od stvari koje vrijedi provjeriti prije nego kliknete na 'kupi'
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Greške koje trebate izbjegavati ako naručujete namještaj online
U nastavku donosimo 10 korisnih savjeta koji vam mogu olakšati online kupnju za dom. | Foto: 123RF
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U nastavku donosimo 10 korisnih savjeta koji vam mogu olakšati online kupnju za dom. | Foto: 123RF
Komentari 0

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