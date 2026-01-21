Poznati po humanosti, grobnički dondolaši, od kojih su mnogi dobrovoljni darivatelji krvi, i ove godine izdali su novi humanitarni kalendar, čiji prihodi od prodaje posvećeni Domu za nezbrinutu djecu u Lovranu
Obihajaju sela PLUS+
Grobnički dondolaši: Nekoć smo kožu nabavljali na Cresu, a sad jeftino kupujemo u Bosni...
Čitanje članka: 3 min
Grobnički dondolaši početkom siječnja krenuli su u tradicionalno dizanje pusta i "opiranje" najljepšeg doba godine - Mesopusnih dana. Obihajanje grobničkih sela počelo je druge subote u mjesecu, a nastavilo se ovaj vikend, kad je u rano subotnje jutro 250 stalnih članova, njih 150 odraslih i 100 malih dondolaša nastavilo "tjerati zimu" obilaskom ostalih sela (Kačani, Zastenice, Jezero, Soboli, Pohum, Dražice).
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku