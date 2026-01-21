Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
Obihajaju sela PLUS+

Grobnički dondolaši: Nekoć smo kožu nabavljali na Cresu, a sad jeftino kupujemo u Bosni...

Piše Meri Tomljanović,
Čitanje članka: 3 min
Grobnički dondolaši: Nekoć smo kožu nabavljali na Cresu, a sad jeftino kupujemo u Bosni...
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Poznati po humanosti, grobnički dondolaši, od kojih su mnogi dobrovoljni darivatelji krvi, i ove godine izdali su novi humanitarni kalendar, čiji prihodi od prodaje posvećeni Domu za nezbrinutu djecu u Lovranu

Admiral

Grobnički dondolaši početkom siječnja krenuli su u tradicionalno dizanje pusta i "opiranje" najljepšeg doba godine - Mesopusnih dana. Obihajanje grobničkih sela počelo je druge subote u mjesecu, a nastavilo se ovaj vikend, kad je u rano subotnje jutro 250 stalnih članova, njih 150 odraslih i 100 malih dondolaša nastavilo "tjerati zimu" obilaskom ostalih sela (Kačani, Zastenice, Jezero, Soboli, Pohum, Dražice).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Rang lista znakova Zodijaka: Od najmanje do najviše iritantnog
ASTRO NAPORI

Rang lista znakova Zodijaka: Od najmanje do najviše iritantnog

Ne paše svatko svakome, ali ako je vjerovati astrolozima, neki horoskopski znakovi su iritantniji od drugih. Saznajte koji znakovi Zodijaka najviše 'izluđuju' druge
FOTO 15 frizura koje postaruju i 15 frizura koje vas pomlađuju
FRIZUROM DO MLADENAČKOG SJAJA

FOTO 15 frizura koje postaruju i 15 frizura koje vas pomlađuju

Frizura može značajno utjecati na to kako nas drugi doživljavaju, ali i kako se sami osjećamo. Pravi izbor može podići naš izgled, istaknuti crte lica i učiniti nas vizualno mlađima i svježijima. Neke frizure pak mogu dodati godine i stvoriti dojam umora
Saznajte kakvu vrstu intuicije ima vaš znak Zodijaka: Lav je senzor srca, Blizanci čitaju um...
KAKO RADI VAŠE 'ŠESTO ČULO'?

Saznajte kakvu vrstu intuicije ima vaš znak Zodijaka: Lav je senzor srca, Blizanci čitaju um...

Intuicija je sposobnost da neposredno zahvatimo i jednim aktom uvidimo cjelinu i njezine dijelove, da bez diskurzivnog mišljenja izravno spoznamo i dokučimo bit nekog predmeta. To je zapravo onaj osjećaj kada nešto slutimo ili znamo, a ne znamo zašto

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026