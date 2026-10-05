Groomerica pasa savjetuje: Evo koje stvari možete raditi sami, a što je bolje prepustiti profićima

Laura Blažević, groomerica iz Velike Gorice, nedavno je odnijela nagradu na prvom FCI Državnom grooming natjecanju u Zagrebu. Ona je pobijedila u kategoriji Šišanje škarama za druge pasmine s rodovnikom, a završila je i druga u kategoriji 'Best in Show'. Rad s ljubimcima je počeo kao hobi, a nedavno je njezin salon, koji i nosi naziv po njenoj shih tzuici Lily, proslavio 12. rođendan.

Za 24sata ispričala je kako je cilj groominga da se dlaka i koža održavaju cijelo vrijeme, a za to je potrebna dobra suradnja groomera i vlasnika. Otkrila nam je i što svaki vlasnik može i treba raditi kod kuće sa svojim psom, ali i što je bolje prepustiti profesionalcima.

Foto: Privatni album/

5 stvari koje vlasnik može i treba raditi kod kuće

1. Redovito četkati psa

Ovisno o tipu dlake, psa treba pravilno četkati i češljati kako bi se spriječilo kod dugodlakih pasa stvaranje čvorova i micanje dlake kod kratkodlakih. Vlasnici bi trebali naučiti koji je točno alat i način četkanja pravilan za njihovog psa. Nije svaki češalj i svaka četka dobra za svaki tip dlake.

Zagreb: 2. Susret groomera Hrvatske obrtničke komore i 1. Državno grooming natjecanje | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

2. Navikavati psa na dodir

Vlasnik bi kod svog šteneta trebao nježno dirati šape, uši, rep, lice i tijelo. To kasnije jako olakšava grooming, veterinarske preglede i svakodnevnu njegu.

Foto: Privatni album

3. Održavati nokte

Nokti ne bi smjeli prerasti. Nokti bi se trebali rezati 1-2 puta mjesečno. Ako vlasnik nije siguran kako ih skratiti, bolje je otići kod groomera ili veterinaru nego slučajno ozlijediti psa.

4. Brinuti o zubima

Pranje zubi kod kuće jedna je od najboljih stvari koje vlasnik može napraviti za oralnu higijenu psa. Što ranije pas na to navikne, to bolje.

5. Redovito pregledavati kožu, uši i dlaku

Kod četkanja vlasnik može primijetiti crvenilo, ranice, kvržice, promjene na koži, neugodan miris iz uha ili druge promjene koje možda inače ne bi primijetio.

5 stvari koje je bolje prepustiti stručnjacima

1. Komplicirano šišanje i oblikovanje

Posebno kod pasmina kod kojih je potrebno poznavanje anatomije, proporcija i tehnike šišanja.

Zagreb: 2. Susret groomera Hrvatske obrtničke komore i 1. Državno grooming natjecanje | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

2. Jako zapetljanu dlaku

Ako je pas jako zapetljan, pokušavanje agresivnog raščešljavanja ili brijanja kod kuće može biti bolno za psa i može oštetiti kožu. Tada je bolje otići profesionalcu.

3. Rad s izrazito nervoznim ili reaktivnim psom

Ako se pas jako boji mašinice, fena, škara ili pokazuje obrambeno ponašanje, nije dobro forsirati postupak kod kuće bez znanja i iskustva. Lako se psa može ozlijediti.

4. Osjetljiva područja

Šišanje oko očiju, šapa, genitalnog područja i drugih osjetljivih dijelova zahtijeva znanje i mirnu ruku. Posebno bih bila oprezna sa škarama oko očiju.

Zagreb: 2. Susret groomera Hrvatske obrtničke komore i 1. Državno grooming natjecanje | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

5. Situacije u kojima postoji sumnja na problem kože ili ušiju

Groomer može primijetiti promjene i upozoriti vlasnika, ali ako postoji sumnja na zdravstveni problem, treba ga procijeniti veterinar. Groomer nikako nije zamjena za veterinara.