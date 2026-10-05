Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
UREĐIVANJE LJUBIMCA

Groomerica pasa savjetuje: Evo koje stvari možete raditi sami, a što je bolje prepustiti profićima

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 3 min
Groomerica pasa savjetuje: Evo koje stvari možete raditi sami, a što je bolje prepustiti profićima
8
Foto: Privatni album
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kako bi dlaka i koža psa bila zdrava, a ne samo lijepa, potrebno je da vlasnik i groomer dobro surađuju, ispričala nam je groomerica Laura i dala nekoliko savjeta za sve vlasnike

Admiral

Laura Blažević, groomerica iz Velike Gorice, nedavno je odnijela nagradu na prvom FCI Državnom grooming natjecanju u Zagrebu. Ona je pobijedila u kategoriji Šišanje škarama za druge pasmine s rodovnikom, a završila je i druga u kategoriji 'Best in Show'. Rad s ljubimcima je počeo kao hobi, a nedavno je njezin salon, koji i nosi naziv po njenoj shih tzuici Lily, proslavio 12. rođendan. 

I NJIHOVA NJEGA JE BITNA Groomerica Laura: 'Neki psi mi dolaze jednom tjedno, a evo što svi vlasnici mogu doma raditi'
Groomerica Laura: 'Neki psi mi dolaze jednom tjedno, a evo što svi vlasnici mogu doma raditi'

Za 24sata ispričala je kako je cilj groominga da se dlaka i koža održavaju cijelo vrijeme, a za to je potrebna dobra suradnja groomera i vlasnika. Otkrila nam je i što svaki vlasnik može i treba raditi kod kuće sa svojim psom, ali i što je bolje prepustiti profesionalcima. 

Foto: Privatni album/

5 stvari koje vlasnik može i treba raditi kod kuće 

1. Redovito četkati psa

Ovisno o tipu dlake, psa treba pravilno četkati i češljati kako bi se spriječilo kod dugodlakih pasa stvaranje čvorova i micanje dlake kod kratkodlakih. Vlasnici bi trebali naučiti koji je točno alat i način četkanja pravilan za njihovog psa. Nije svaki češalj i svaka četka dobra za svaki tip dlake.

Zagreb: 2. Susret groomera Hrvatske obrtničke komore i 1. Državno grooming natjecanje
Zagreb: 2. Susret groomera Hrvatske obrtničke komore i 1. Državno grooming natjecanje | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

2. Navikavati psa na dodir

Vlasnik bi kod svog šteneta trebao nježno dirati šape, uši, rep, lice i tijelo. To kasnije jako olakšava grooming, veterinarske preglede i svakodnevnu njegu.

Foto: Privatni album

3. Održavati nokte

Nokti ne bi smjeli prerasti. Nokti bi se trebali rezati 1-2 puta mjesečno. Ako vlasnik nije siguran kako ih skratiti, bolje je otići kod groomera ili veterinaru nego slučajno ozlijediti psa.

4. Brinuti o zubima

Pranje zubi kod kuće jedna je od najboljih stvari koje vlasnik može napraviti za oralnu higijenu psa. Što ranije pas na to navikne, to bolje.

STRUČNA NJEGA Grooming nije samo šišanje: Evo zašto bi vlasnici pasa trebali ulagati u njihovo zdravlje
Grooming nije samo šišanje: Evo zašto bi vlasnici pasa trebali ulagati u njihovo zdravlje

5. Redovito pregledavati kožu, uši i dlaku

Kod četkanja vlasnik može primijetiti crvenilo, ranice, kvržice, promjene na koži, neugodan miris iz uha ili druge promjene koje možda inače ne bi primijetio.

5 stvari koje je bolje prepustiti stručnjacima 

1. Komplicirano šišanje i oblikovanje

Posebno kod pasmina kod kojih je potrebno poznavanje anatomije, proporcija i tehnike šišanja.

Zagreb: 2. Susret groomera Hrvatske obrtničke komore i 1. Državno grooming natjecanje
Zagreb: 2. Susret groomera Hrvatske obrtničke komore i 1. Državno grooming natjecanje | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

2. Jako zapetljanu dlaku

Ako je pas jako zapetljan, pokušavanje agresivnog raščešljavanja ili brijanja kod kuće može biti bolno za psa i može oštetiti kožu. Tada je bolje otići profesionalcu.

ŠOKIRALA JU CIJENA ŠIŠANJA PSA Zagrebačka influencerica se žali na cijenu šišanja psa u Parizu. Evo koliko košta u Zagrebu!
Zagrebačka influencerica se žali na cijenu šišanja psa u Parizu. Evo koliko košta u Zagrebu!

3. Rad s izrazito nervoznim ili reaktivnim psom

Ako se pas jako boji mašinice, fena, škara ili pokazuje obrambeno ponašanje, nije dobro forsirati postupak kod kuće bez znanja i iskustva. Lako se psa može ozlijediti.

4. Osjetljiva područja

Šišanje oko očiju, šapa, genitalnog područja i drugih osjetljivih dijelova zahtijeva znanje i mirnu ruku. Posebno bih bila oprezna sa škarama oko očiju.

Zagreb: 2. Susret groomera Hrvatske obrtničke komore i 1. Državno grooming natjecanje
Zagreb: 2. Susret groomera Hrvatske obrtničke komore i 1. Državno grooming natjecanje | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

5. Situacije u kojima postoji sumnja na problem kože ili ušiju

Groomer može primijetiti promjene i upozoriti vlasnika, ali ako postoji sumnja na zdravstveni problem, treba ga procijeniti veterinar. Groomer nikako nije zamjena za veterinara.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Zategnuta do savršenstva: Njena izdanja u bikiniju uvijek ostavljaju bez daha
RASPAMETILA JE FANOVE

FOTO Zategnuta do savršenstva: Njena izdanja u bikiniju uvijek ostavljaju bez daha

Sierra Skye, američka influencerica i model iz Los Angelesa, u posljednjih nekoliko godina postala je ime koje se nezaobilazno spominje u svijetu društvenih mreža i mode. Rođena 1995. godine, Sierra je već u ranoj dobi pokazivala interes za ples i kreativni izraz, no društvene mreže su joj pružile priliku da svoje talente pretvori u karijeru
Ovi znakovi Zodijaka su najveći buntovnici: Jeste li oni koji šute ili volite kršiti pravila?
NE PODNOSE AUTORITET

Ovi znakovi Zodijaka su najveći buntovnici: Jeste li oni koji šute ili volite kršiti pravila?

Svaki horoskopski znak ima svoj način nošenja s autoritetom, pravilima i društvenim očekivanjima. Neki su tihi prkosnici, drugi vole pobunu iz principa, a treći se ne bune ni kad bi stvarno trebali
20 savjeta za predigru koje će svaku ženu dovesti do 'ludila'
FRCAT ĆE SVE OD STRASTI

20 savjeta za predigru koje će svaku ženu dovesti do 'ludila'

Ukoliko uistinu želite uživati sa ženom u krevetu, jako je bitno da je dovedete u odgovarajuće raspoloženje. Iznenadit ćete se kakvu 'vatru' možete otključati dobrom predigrom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026