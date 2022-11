Gruba ljubav: Neugodna istina koju svaki znak Zodijaka mora čuti, za svoje vlastito dobro

Ovan

Ovnovi imaju gotovo sve u životu - prijatelje, obitelj, ljubav, posao i sreću. No, još uvijek ne cijene stvari koje imaju i uvijek žude za više. Morate se smiriti i cijeniti ono što već imate umjesto da samo maštate o onome što želite. Samo počnite poštovati ono što imate prije nego to izgubite.

Bik

Bik je tvrdoglav i vrijeme je da dovede svoje stvari u red. Možda mislite da će drugi imati loše mišljenje o vama ako spustite loptu, ali zapravo je upravo suprotno. Gore će misliti o vama ako ste uvijek tvrdoglavi i ako nikada ne pristajete na kompromise. Način razmišljanja o najgorem u svakoj situaciji samo će dovesti do stresa. Budite jednostavni i 'lagani', nije sve vrijedno borbe ako vam je zdrav razum u pitanju.

Blizanci

Blizanci su vrlo društvena bića, ali to što su takvi ne znači da ne skrivaju svoje najdublje misli. Imaju najviše zidove oko sebe i uvijek drže druge podalje. Njihov strah da će ih netko povrijediti je stvaran, zbog čega ne puštaju druge preblizu.

Foto: Dreamstime

Rak

Rak je vrlo emotivan u usporedbi s drugim znakovima. Uvijek pokušavaju učiniti da se drugi osjećaju bolje i pritom često izgube sebe. Imperativ je da znate da ste vi prvi ispred svih drugih, i ako to ne razumijete, neće ni drugi.

Lavovi

Lavovi su zaljubljeni u sebe i žele biti u centru pažnje. Važno je da znate da se uvijek sve ne vrti oko vas, pa čak i drugi imaju priličan udio drame u svojim životima. Za promjenu, držite se podalje od drame i glamura i pustite svoje ranjivo ja van.

Djevica

Djevica voli imati kontrolu. Bilo da se radi o drugima oko njih ili o nekoj situaciji, uvijek moraju držati sve pod kontrolom. Ova priroda ima tendenciju odgurnuti obitelj i prijatelje. Morate malo popustiti kako biste zadržali razum i odnose.

Vaga

Vage uvijek paze na druge. Uvijek im je tuđa sreća na prvom mjestu, što često koči njihovu vlastitu. Naučite staviti sebe na prvo mjesto, više od svega, i posla i bližnjih, u svom životu.

Foto: Dreamstime

Škorpion

Škorpioni se previše brzo vežu. Zbog toga ih je teško pustiti kada ih bližnji, stvari ili situacije iznevjere. Krenuti dalje je nešto što nije u njihovom rječniku i to je ono što ih čini zakačenim za prošlost, a da ni ne pogledaju što ih u budućnosti čeka.

Strijelac

Strijelac je zabavan. Uvijek se nešto događa u njihovom životu i zato se čini da se nikada ne mogu odmoriti. Koliko god željeli 'plesati' okolo, vrijeme je da shvatite da će vas jedan korak unatrag i opuštanje, barem jednom, zapravo duže održati zdravim.

Jarac

Jarci imaju najviše samokontrole. No, negativna stvar kod njih je to što im je previše stalo do toga što drugi misle o njima. Toliko da takvo ponašanje često smeta onima koji su im bliski, odnosno prijateljima i obitelji. Brini samo o sebi i ljudima koji su ti bliski. Drugi će uvijek imati mišljenje o vama, i vrijeme je da se opustite.

Foto: Dreamstime

Vodenjak

Vodenjaci ne mare što drugi misle o njima. To je često dobra stvar, ali postaje neugodno kada se isto ponaša s prijateljima i obitelji. Morate naučiti biti osjetljiviji prema drugima i sebi. Prestanite gurati emocije 'pod tepih' i biti čvrsti bez ikakvog razloga.

Ribe

Ribe se ne žele osjećati ranjivo pokazujući emocije. No, često ih one obuzmu i to ima tendenciju ometati njihovo mentalno stanje. Prebolite i uživajte u trenutku. Prebolite ono što vas je davno povrijedilo i radujte se onome što vas čeka, donosi Pinkvilla.

