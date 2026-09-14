Grupa ljudi tri mjeseca je jela rajčicu, znanstvenike oduševile pozitivne promjene na mozgu

Likopen je pigment odgovoran za crvenu i ružičastu boju brojnih plodova, a poznat je po svojim antioksidativnim svojstvima. Najčešće se povezuje upravo s rajčicama i proizvodima od rajčice, koji ga sadrže u velikim količinama.

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Već se ranije povezivao s nizom mogućih zdravstvenih dobrobiti, među kojima su zdravlje srca i kože te smanjenje određenih zdravstvenih rizika. No novo istraživanje objavljeno u znanstvenom časopisu Antioxidants usmjerilo se na njegov potencijalni utjecaj na funkciju mozga.

Foto: 123RF

U istraživanju sudjelovalo 47 ljudi

Znanstvenici su u istraživanje uključili 47 zdravih odraslih osoba u dobi od 40 do 55 godina. Sudionici su prošli kroz dvije faze istraživanja koje su trajale po tri mjeseca, uz jednomjesečnu pauzu između njih.

Tijekom razdoblja u kojem su konzumirali rajčicu sudionici su svakodnevno dobivali koncentriranu pastu od rajčice u količini od 0,5 grama po kilogramu tjelesne težine. U drugom razdoblju slijedili su kontrolnu prehranu sa smanjenim unosom likopena.

Prije i nakon intervencija znanstvenici su procjenjivali njihove kognitivne sposobnosti pomoću neuropsiholoških testova. Mjerili su i razinu likopena te moždanog neurotrofnog faktora, poznatog kao BDNF, a promjene u funkcionalnoj povezanosti mozga pratili su i magnetskom rezonancijom u stanju mirovanja.

Poboljšali su pažnju i pamćenje

Rezultati su pokazali da je konzumacija rajčice bila povezana s poboljšanjem selektivne pažnje i asocijativnog pamćenja. Drugim riječima, sudionici su nakon razdoblja konzumacije paste od rajčice pokazali bolje rezultate u zadacima koji su zahtijevali koncentraciju, obradu informacija i povezivanje imena s licima.

Foto: 123RF

Snimke mozga pokazale su i promjene u načinu na koji su različite moždane mreže međusobno povezane. Znanstvenici su zabilježili promjene u frontoparijetalnoj i slušnoj mreži, dok su tijekom kontrolne faze uočene promjene u dorzalnoj mreži pažnje.

Autori navode kako je, prema njihovim saznanjima, riječ o prvom kliničkom istraživanju koje je povezalo promjene razine antioksidansa likopena s promjenama funkcionalne povezanosti mozga. Više razine likopena bile su povezane i s promjenama u mrežama mozga koje sudjeluju u pažnji i obradi informacija.

Istraživači zato smatraju da redovita konzumacija rajčice može imati potencijalnu ulogu u podržavanju kognitivnih funkcija kod zdravih ljudi srednje životne dobi. Ipak, riječ je o relativno malom istraživanju pa će za potvrdu rezultata biti potrebna dodatna istraživanja.



