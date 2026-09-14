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Grupa ljudi tri mjeseca je jela rajčicu, znanstvenike oduševile pozitivne promjene na mozgu

Piše Karolina Krčelić Marenić,
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Grupa ljudi tri mjeseca je jela rajčicu, znanstvenike oduševile pozitivne promjene na mozgu
Foto: 123RF
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Rajčice su jedan od najbogatijih prehrambenih izvora likopena, antioksidansa koji im daje karakterističnu crvenu boju. Novo istraživanje pokazalo je da bi upravo taj spoj mogao imati zanimljiv učinak na naš mozak, osobito na pažnju i pamćenje

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Likopen je pigment odgovoran za crvenu i ružičastu boju brojnih plodova, a poznat je po svojim antioksidativnim svojstvima. Najčešće se povezuje upravo s rajčicama i proizvodima od rajčice, koji ga sadrže u velikim količinama.

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Već se ranije povezivao s nizom mogućih zdravstvenih dobrobiti, među kojima su zdravlje srca i kože te smanjenje određenih zdravstvenih rizika. No novo istraživanje objavljeno u znanstvenom časopisu Antioxidants usmjerilo se na njegov potencijalni utjecaj na funkciju mozga.

Foto: 123RF

U istraživanju sudjelovalo 47 ljudi

Znanstvenici su u istraživanje uključili 47 zdravih odraslih osoba u dobi od 40 do 55 godina. Sudionici su prošli kroz dvije faze istraživanja koje su trajale po tri mjeseca, uz jednomjesečnu pauzu između njih.

Tijekom razdoblja u kojem su konzumirali rajčicu sudionici su svakodnevno dobivali koncentriranu pastu od rajčice u količini od 0,5 grama po kilogramu tjelesne težine. U drugom razdoblju slijedili su kontrolnu prehranu sa smanjenim unosom likopena.

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Prije i nakon intervencija znanstvenici su procjenjivali njihove kognitivne sposobnosti pomoću neuropsiholoških testova. Mjerili su i razinu likopena te moždanog neurotrofnog faktora, poznatog kao BDNF, a promjene u funkcionalnoj povezanosti mozga pratili su i magnetskom rezonancijom u stanju mirovanja.

Poboljšali su pažnju i pamćenje

Rezultati su pokazali da je konzumacija rajčice bila povezana s poboljšanjem selektivne pažnje i asocijativnog pamćenja. Drugim riječima, sudionici su nakon razdoblja konzumacije paste od rajčice pokazali bolje rezultate u zadacima koji su zahtijevali koncentraciju, obradu informacija i povezivanje imena s licima.

Foto: 123RF

Snimke mozga pokazale su i promjene u načinu na koji su različite moždane mreže međusobno povezane. Znanstvenici su zabilježili promjene u frontoparijetalnoj i slušnoj mreži, dok su tijekom kontrolne faze uočene promjene u dorzalnoj mreži pažnje.

Autori navode kako je, prema njihovim saznanjima, riječ o prvom kliničkom istraživanju koje je povezalo promjene razine antioksidansa likopena s promjenama funkcionalne povezanosti mozga. Više razine likopena bile su povezane i s promjenama u mrežama mozga koje sudjeluju u pažnji i obradi informacija.

Istraživači zato smatraju da redovita konzumacija rajčice može imati potencijalnu ulogu u podržavanju kognitivnih funkcija kod zdravih ljudi srednje životne dobi. Ipak, riječ je o relativno malom istraživanju pa će za potvrdu rezultata biti potrebna dodatna istraživanja.

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