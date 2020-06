Ako vam dijete ne zna zavezati vezice na cipelama, nemojte da u\u010di ba\u0161 svaki put kad izlazite i izlu\u0111uje vas. Radije mu dajte ovako ne\u0161to (kutiju od jaja s vezicama),\u00a0pa nek se igra - napisala je jedna mama na Instagramu.\u00a0

<p>Vjerojatno niti jednom roditelju nije jednostavno ostati 'hladan' i sabran dok mališani iskušavaju svoje mogućnosti i njihovo strpljenje. Čak i oni koji se stvarno uvijek trude shvatiti i podržati svoje dijete, imaju trenutke kad ih nervoza preplavi. Zato roditelj oduvijek smišljaju trikove koji im pomažu nositi se sa svakodnevnim izazovima odgoja. Neki su od njih na društvenim mrežama otkrili kako oni u različitim situacijama ostaju sabrani:</p><h2>Ne želi jesti povrće? Pokušajte s obrnutom psihologijom!</h2><p>- Prijateljica moje mame je svoju djecu pridobila da zavole povrće tako što bi ga uvijek samo sebi izvadila na tanjur. Kad bi je pitali 'Hoče li podijeliti s njima', rekla bi im da 'ne može jer je to hrana samo za odrasle'.</p><p>Tako su odrasli obožavajući to 'povrće koje je samo za odrasle' a kad su napokon i shvatili da nije baš tako, već su se navikli i zavoljeli okuse.</p><h2>Pomozite im da bolje pamte</h2><p>Jedna je mama na Twitteru pitala drugu može li joj 'kao iskusnija pomoći da dijete nauči brojeve'.</p><p>- U čemu je problem? - pitala je ova.</p><p>- Ne pamti brojeve. Uopće. Htjela sam da naući moj broj mobitela da me uvijek može nazvati ali ne ide - objasnila je.</p><p>- Jednostavno. Samo ga postavi za lozinku na računalu na kojem igra igrice, vidjet ćeš kako će ga brzo znati napamet - savjetovala joj je iskusnija mama.</p><h2>'Neka uči u miru'</h2><p>Ako vam dijete ne zna zavezati vezice na cipelama, nemojte da uči baš svaki put kad izlazite i izluđuje vas. Radije mu dajte ovako nešto (kutiju od jaja s vezicama), pa nek se igra - napisala je jedna mama na Instagramu. </p><h2>Za roditelje tinejdžera...</h2><p>Samo ih uvjerite da ne možete podnijeti zvuk usisavača: svaki put kad polude zbog neke gluposti i kad su ljuti na vas a ne znaju što bi, uzet će usisavač. Imat ćete mirno dijete u pubertetu i čisti stan, savjetuje jedan roditelj na Twiteru. </p><h2>Osigurajte prostor i zaštite malu djecu</h2><p>Neka prostor bude siguran za one najmanje, mi smo to ovako odlučili napraviti, napisala je jedna mama na Twitteru.</p><h2>Dijete je nemirno? Napravite mu njegovu vlastitu kućicu</h2><p>Kartonske se kutije mogu iskoristiti na razne načine, podijelio je tata na Instangramu.</p><h2>'Plastične dječje stolice ne treba stalno brisati'</h2><p>One se mogu oprati i u mašini, savjetovala je mama jednog mališana i s fotkom dokazala svoju tvrdnju .</p><h2><span class="widgetWrap" entity="relatedArticle" modelid="683474"><x-inline custom_description="" entity="relatedArticle" float="auto" height="auto" id="683474" model="content.article" modelid="683474" pk="683474" render="server" src="" title="10 budističkih citata koji mogu pomoći preživjeti ova vremena" width="100%"></x-inline></span></h2><h2>A moguće je malo i odspavati...</h2><p>'Mrtva sam, kako da se uz njih malo odmorim?', pitala je na Redditu mama dvoje male djece. </p><p>- Reci im da ćeš kratko odspavati i da te probude za 30 minuta jer ćete tad zajedno srediti i oprati svaki kutak kuće - vidjet ćeš kako če 'rastegnuti' to vrijeme - savjetovala joj je druga.</p><h2>Na vrijeme zaustavite djetetovu 'žutu minutu'</h2><p>'Jednom sam sa svojim trogodišnjakom bila u trgovini a on je počeo raditi scene i bacati se po podu', piše druga mama na Redditu.</p><p>- Nisam znala kako da ga zaustavim pa sam se dosjetila. "Gdje je tvoja mama", pitala sam, govoreći glasnije nego inače. "Idemo ti pronaći mamu". On se toliko uplašio i zbunio da se odmah smirio i do kraja dana me ljubio i grlio - ispriča je.</p><p><br/> </p>