DubravaFest je proteklog vikenda okupio brojne posjetitelje koji su uživali u Gulašijadi, susretu oldtimera i bogatom zabavnom programu. Posebno zanimanje izazvali su natjecanje u kuhanju gulaša
Gužva na DubravaFestu: Uz oldtimere podijeljeno gotovo tisuću porcija gulaša
Proteklog vikenda Dubrava je ponovno bila u znaku manifestacije DubravaFest, koja se tradicionalno održava povodom Dana Općina Dubrava. Tijekom tri dana program je privukao velik broj posjetitelja iz mjesta i okolnih gradova, a ponuda je obuhvatila gastronomiju, oldtimer susrete, koncerte te razna događanja lokalnih udruga.
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Jedan od najposjećenijih sadržaja bila je Gulašijada, u kojoj su se ekipe natjecale u pripremi gulaša prema vlastitim receptima. Tijekom prijepodneva u kotlićima su se krčkale različite varijante ovog popularnog jela, a posjetiteljima je podijeljeno gotovo tisuću porcija. Najbolje pripremljene gulaše ocjenjivao je stručni žiri sastavljen od profesionalnih kuhara.
Veliku pozornost privukao je i susret oldtimera, na kojem su izložena brojna restaurirana i očuvana vozila. Ljubitelji automobilizma mogli su razgledati automobile i motocikle različitih razdoblja, a vlasnici su rado dijelili priče o njihovoj obnovi i godinama uloženog rada. Poseban interes izazvala je i tombola, u kojoj je glavna nagrada bila obnovljena Opel Corsa A iz 1989. godine.
Glazbeni dio programa trajao je sva tri dana i okupio velik broj posjetitelja. Festival je otvorio Lexington Band, koji je atmosferu podigao svojim poznatim hitovima, dok je nastup Električni telegraf (ET) dodatno razigrao publiku energičnim izvedbama.
Ovogodišnje izdanje DubravaFesta još je jednom potvrdilo svoju važnost u kalendaru lokalnih događanja, nudeći spoj gastronomije, glazbe i druženja u opuštenoj atmosferi.
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