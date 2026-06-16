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BROJNI POSJETITELJI

Gužva na DubravaFestu: Uz oldtimere podijeljeno gotovo tisuću porcija gulaša

Piše Goran Ivanović,
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Gužva na DubravaFestu: Uz oldtimere podijeljeno gotovo tisuću porcija gulaša
Foto: PR

DubravaFest je proteklog vikenda okupio brojne posjetitelje koji su uživali u Gulašijadi, susretu oldtimera i bogatom zabavnom programu. Posebno zanimanje izazvali su natjecanje u kuhanju gulaša

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Proteklog vikenda Dubrava je ponovno bila u znaku manifestacije DubravaFest, koja se tradicionalno održava povodom Dana Općina Dubrava. Tijekom tri dana program je privukao velik broj posjetitelja iz mjesta i okolnih gradova, a ponuda je obuhvatila gastronomiju, oldtimer susrete, koncerte te razna događanja lokalnih udruga.

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Toplinski val | Video: 24sata/pixsell

Jedan od najposjećenijih sadržaja bila je Gulašijada, u kojoj su se ekipe natjecale u pripremi gulaša prema vlastitim receptima. Tijekom prijepodneva u kotlićima su se krčkale različite varijante ovog popularnog jela, a posjetiteljima je podijeljeno gotovo tisuću porcija. Najbolje pripremljene gulaše ocjenjivao je stručni žiri sastavljen od profesionalnih kuhara.

Foto: PR

Veliku pozornost privukao je i susret oldtimera, na kojem su izložena brojna restaurirana i očuvana vozila. Ljubitelji automobilizma mogli su razgledati automobile i motocikle različitih razdoblja, a vlasnici su rado dijelili priče o njihovoj obnovi i godinama uloženog rada. Poseban interes izazvala je i tombola, u kojoj je glavna nagrada bila obnovljena Opel Corsa A iz 1989. godine.

Foto: PR
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Glazbeni dio programa trajao je sva tri dana i okupio velik broj posjetitelja. Festival je otvorio Lexington Band, koji je atmosferu podigao svojim poznatim hitovima, dok je nastup Električni telegraf (ET) dodatno razigrao publiku energičnim izvedbama.

Foto: PR

Ovogodišnje izdanje DubravaFesta još je jednom potvrdilo svoju važnost u kalendaru lokalnih događanja, nudeći spoj gastronomije, glazbe i druženja u opuštenoj atmosferi.

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