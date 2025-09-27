Halle Berry i dalje izgleda kao bomba s 58 godina - Evo što radi da održi svoj mladolik izgled

Halle Berry zalaže se za režim koji ide dalje od površinskog, usmjeren na njegu kože, prehranu i životne navike koje ženama daju snagu da s pouzdanjem i vitalnošću prigrle ovo novo poglavlje života. Njezino otvoreno putovanje i predanost dijeljenju svojih tajni učinili su je pouzdanim glasom. Filozofija Halle Berry jednostavna je, ali snažna: poštuj svoje tijelo i ono će te nagraditi. Njezini praktični savjeti i svjesne navike nude osvježavajuću perspektivu, pokazujući da pravi spoj brige o sebi i pametnih odluka može dovesti do blistavijeg i mladolikijeg izgleda, bez obzira na godine. | Foto: Andrew Kelly/REUTERS