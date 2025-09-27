Obavijesti

Galerija

Komentari 1
PRKOSI STARENJU

Halle Berry i dalje izgleda kao bomba s 58 godina - Evo što radi da održi svoj mladolik izgled

Halle Berry ističe da mladolikost nije samo stvar izgleda, već ravnoteže između prehrane, njege kože i zdravih navika. Vjeruje da tijelo treba poštovati, jer će tada uzvratiti snagom, ljepotom i vitalnošću te pokazuje kako male promjene mogu donijeti veliku razliku
Never Let Go world premiere in New York City
Halle Berry zalaže se za režim koji ide dalje od površinskog, usmjeren na njegu kože, prehranu i životne navike koje ženama daju snagu da s pouzdanjem i vitalnošću prigrle ovo novo poglavlje života. Njezino otvoreno putovanje i predanost dijeljenju svojih tajni učinili su je pouzdanim glasom. Filozofija Halle Berry jednostavna je, ali snažna: poštuj svoje tijelo i ono će te nagraditi. Njezini praktični savjeti i svjesne navike nude osvježavajuću perspektivu, pokazujući da pravi spoj brige o sebi i pametnih odluka može dovesti do blistavijeg i mladolikijeg izgleda, bez obzira na godine. | Foto: Andrew Kelly/REUTERS
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025