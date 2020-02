Hashtag 'I oni s invaliditetom mogu biti privlačni' viralni hit!

Na društvenim mrežama postoji jedan optimistični hashtag koji slavi ljepotu ljudi sa invaliditetom, #disabledpeoplearehot (i ljudi s invaliditetom su privlačni). Tako su stotine ljudi s različitim stupnjevima invaliditeta na društvene mreže stavili svoje najdraže fotografije, uz poruku kojom žele ohrabriti i druge osobe s invaliditetom da se osjećaju dobro u vezi sebe i podijele svoje fotografije na društvenim mrežama.

Na fotografiji niže je samohrana majka Eileen Davidson koja kaže:

- Mislila sam da sam sa 24 godine premlada da obolim od artritisa, ali i djeca ga mogu imati. I ta je bolest puno više od bolova u zglobovima.

Vidim mnoštvo svojih prijatelj pod ovim hashtagom, pa se pridružujem, napisala je na Instagramu korisnica pod imenom Lololove.

Mahkyla Lynn je dodala da joj se sviđa hashtag pa je podijelila svoju fotku u invalidskim kolicima.

Lesbianchaos je napisala, '#DisabledPeopleAreHot, a što je s tobom?'

Kannchy je na Twitteru dodala da 'i ovako može izgledati odlično'.

#DISABLEDPEOPLEAREHOT

According to ableists: I can’t look nice + be disabled. LOL

They’ll see me in my parking spot, point at my face, then to my placard & shake their finger... and that’s just 1 example of this

🦚DISABILITY IS NOT MUTUALLY EXCLUSIVE TO UNATTRACTIVENESS!!! EVER pic.twitter.com/guPrDVumQj — serial crier (@kannchy) 19. veljače 2019.

Marcus Flack je pod fotografijom objasnio da 'ima dječju paralizu, i da ljudi misle da se lako uplaši jer skoči', ali da je to reakcija zbog bolesti.

Since I already posted in #DisabledPeopleAreHot , I’m posting the same pictures here in #DisabledAndCute 😊 those of you who have posted look beautiful! 😊 pic.twitter.com/dLvpTPddLz — Marcus Flack (@Marcus_Flack2) 20. veljače 2019.

Jew- E' L (JewELstar) Darbone je dodala da pod ovom mišlju svakako može staviti i svoju fotku.

#DisabledPeopleAreHot i can definitely get with this hashtag she fione fione 😍😘 pic.twitter.com/QvC9Z8j2WO — ♿Jew-E'L Darbone'♿ (@Jew_ELstar06) 18. veljače 2019.

Inače, hashtag se počeo širiti nakon što ga je prvi, sa svojom fotografijom, objavio konzultant za svjesnost o invaliditetu, Andrew Gurza, koji inače pati od cerebralne paralize.

Za DailyMail je ispričao da je 'hasteg #DisabledPeopleAreHot objavio iz zabave, ali i da pokaže da i ljudi s invaliditetom itekako mogu biti privlačni, te da mu je drago što se toliko njih odazvalo. Kako je rekao, iznenadilo ga je što nitko prije nije koristio iste riječi, a cilj mu je da se na ljude s invaliditetom prestane gledati kao da su aseksualni.

PoorColby je pored svoje fotografije napisao da nije siguran koliko je privlačan, te da vjeruje da je bar malo iznad prosjeka.

#DISABLEDPEOPLEAREHOT

I don't know if I'm hot. But I am definitely above below average.

Luke warm? Spicy?

My Scoville rating: Mildly Toasty pic.twitter.com/IB3KB0Co9j — Wordslinger in the Valley of the Glass Teats (@PoorColby) 18. veljače 2019.

Ibrahim O. Omotosko iz Nigerije je na Facebook stranici dodao da je 'i ovo početak'.

Me, a wheelchair user:”Do you have a ramp?” Business owner:”You lucked out. We have a portable ramp.” Access should not... Objavljuje Ibrahim O. Omotosho u Četvrtak, 21. veljače 2019.

Djevojka Abby Sams je dodala kako se i ona pridružuje ovoj lijepoj poruci.

Djevojka pod nadimkom Sarah Lesage je stavila fotografiju prijatelja i napisala kako smatra da nije jednostavno svima 'izgledati dobro kad drugi na tebe pokazuju prstom i vide te samo kao invalida koji zauzima parkirno mjesto'.

I’m just sayin. We would never diss someone’s situation when we also have a disabled homie. pic.twitter.com/linWppZ92V — Sarah Lesage (@Sarah_Lesage) 19. veljače 2019.

Girlyann2 je dodala da se hashtag odnosi na ljude s invaliditetom, i da ne želi da je itko osuđuje jer joj se tijelo ne ponaša kao njegovo.

In case you missed the memo, #disabledpeoplearehot

Don’t doubt me because my body doesn’t look or act like yours. pic.twitter.com/m0ZNECRn0Y — Ryann (@girlryann2) 19. veljače 2019.

