Hit Met Gale je Tyla u haljini od pijeska: 'U njoj se jedva kretala'

Prošla je još jedna Met Gala večer, koja se svake godine organizira prvog ponedjeljka u svibnju. Ove godine tema izložbe u Metropolitan muzeju bila je 'Sleeping Beauties: Reawakening Fashion', odnosno izložba oko 250 rijetkih predmeta iz stalne zbirke Instituta za kostim. Predstavili su više od 400 godina modne povijesti, a neki odjevni predmeti iz kolekcije toliko su krhki da se više nikad ne mogu nositi. Tema kao da je referencija na Kim Kardashian 2022., kad je oštetila haljinu Marilyn Monroe.

'Dress code' za uzvanike bila je distopijska priča J. G. Ballarda 'The Garden of Time' iz 1962. godine, o aristokratima koji žive u rajskom vrtu, gdje raste “vremensko cvijeće”. Elementi rajskog vrta krasili su i stubište muzeja.

Tyla poput statue u vrtu

Južnoafrička mlada zvijezda Tyla (22) uzela je 'vrijeme' kao referenciju iz kodeksa odijevanja. Olivier Rousteing, kreativni direktor Balmaina, napravio je od nje pješčanu skulpturu, a u ruci je nosila pješčani sat. Haljina bez naramenica napravljena je tako da grli svaki centimetar njenog tijela.

Inspiracija iza ove kreacije proizašla je iz želje za redefiniranjem granica i pretvaranjem prolaznog materijala u vječno remek-djelo - rekao je dizajner za Vogue.

Napravljena od tri boje pijeska i pomiješana s nitnama od mikro kristala, haljina je blistala sa svakim Tylinim pokretom, iako u njoj baš i nije mogla hodati. Pjevačica je dobila poseban tretman, uz stepenice su ju nosili zaštitari.

Kim potaknula glasine da je izvadila rebra za uži struk

Kim Kardashian sve je šokirala svojim 'nepostojećim' strukom u kreaciji s potpisom Maison Margiela Johna Galliana. Korzet na haljini otkrio je njenu utegnutu liniju, ali i potaknuo nagađanja da je Kim vadila rebra kako bi izgledala mršavije.

Neki su se zabrinuli da Kim u haljini ne može disati.

Dizajneri pokazali svoje umijeće

Jennifer Lopez ozbiljno je shvatila temu, a od nje se ništa manje nije ni očekivalo s obzirom na to da je bila jedna od ovogodišnjih voditelja večeri. Pojavila se u Schiaparelli Haute Couture haljini glavnog dizajnera Daniela Roseberryja, od tila i uvezenih bisera i kamenčića. Haljinu su ručno šivali 800 sati, bilo je potrebno oko 2,5 milijuna perli. Jedina ju je prestigla Gigi Hadid, za čiju je haljinu trebalo 5000 sati i 2,8 milijuna perlica s potpisom Thom Brownea.

