Hit oglas na Vintedu: 'Novo, bez etikete! Prodajem pola oguljene mandarine za 50 eura'

Vinted je posljednjih godina postao jedno od najpopularnijih mjesta za kupnju i prodaju rabljene odjeće, obuće i dodataka, a očito i hrane.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:18 Što se može 'uloviti' u second hand prodavaonicama | Video: 24sata Video

Ovog puta riječ je o pravom biseru, pola oguljene mandarine ponuđene za 50 eura. Prodavač ju je opisao kao “novo, bez etikete”, a u opisu stoji na engleskom: “new, never used half tangerine”.

Da stvar bude još luđa, oglas ima 35 korisnika koji su ga dodali u omiljene, a prema podacima Vinteda, riječ je o traženom artiklu, u posljednja tri dana čak devet korisnika poslalo je ponudu.

Foto: Canva

Fotografija prikazuje točno ono što naslov obećava, pola mandarine, uredno oguljene i poslikane kao da je riječ o dizajnerskom komadu. Nije poznato radi li se o šali, društvenom eksperimentu ili pokušaju viralne objave, ali oglas se već širi internetom i zabavlja korisnike koji su navikli na svakakve neobične ponude.

Netko se, očito, dobro našalio i usput dokazao da je na internetu sve moguće prodati, ako imaš dobar smisao za humor.