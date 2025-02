Hit torbe iz obiteljske radnje: Mama i kći naprave ih u dan, a aktovke planu čim su gotove!

Prva je nastala sasvim spontano. I to prije 12 godina. Nakon što sam prvi puta kupila sebi ručno rađenu torbicu i oduševljeno je mami pokazala, na što je njen odgovor bio: mogu ti ja napraviti i bolju torbu. I tako je krenulo...Prva za mene pa za prijateljice, a nakon par slika objavljenih na Facebooku cure su se počele javljati sa svojim željama. Vrlo brzo došlo je vrijeme da 'kućnu' šivaču mašinu zamijenimo profesionalnom industrijskom, a uskoro su u našu radnju došle još dvije mašine - priča Sinjanka Kata Sablić.

Suhač: Katica Sablić i Sanka Svalina izrađuju ženske torbe | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Radi kao profesorica u srednjoj školi, predaje i u centru za odrasle, mama je troje djece od kojih najmlađi ima četiri godine. Jasno, kuha, pere, čisti, uči i trenira, sve ono što ide u rok službe jedne samoosvještene moderne žene, majke, kraljice. I na sve to - borše.

Osmišljavanje, izrada, reklamiranje, prodaja. No, Katine torbice doista odskaču u moru ponuđenih što po izlozima trgovačkih centara, što po izlozima butika, što onih koje konkuriraju njenima po društvenim mrežama. Svaka je torba iz njezine radionice autentična, eko friendly i ručno rađena. A te ruke koje izrađuju i klasične i moderne modele su ruke njezine mame, gospođe Senke, 61-godišnje frajerice, kako ju kći opisuje, koja jako dobro usvaja i prati trendove.

- Sjećam se da prije dvije godine nije željela obući tenisice na odijelo ili kaput i bila bi zgrožena vidjeti mene u tim kombinacijama, ali je i ona prihvatila da se udobnost i elegancija ne isključuju. Itekako fura naš brend, često napravi torbu sebi po volji što onda rado nose i njene prijateljice - priča Katarina pa nastavlja: "Pokretanje ovog malog obiteljskog biznisa je za mamu bila prilika da nakon toliko godina rada u trgovini, napokon pokaže kreativnost. Ona je i ranije bila u poduzetničkim vodama, 15 godina je uspješno vodila svoju trgovinu dječjom odjećom. Ali, kad su došli veliki centri i brendovi, njeno poslovanje bilo je narušeno. I baš na toj prekretnici, sa svojih 50 godina zatvori trgovinu u vrijeme već jako prisutne recesije s pitanjem "gdje sada", ja naručim torbu i ona krene u tom smjeru. Sada mogu reći u smjeru osobnog ostvarenja. Upravo tome ovakav oblik poduzetništva pridonosi. Da se sa svakom novom narudžbom i pohvalom iznova ostvaruješ i napreduješ. To je ono što te gura naprijed, ali najvažnije od svega je uživati u svemu tome."

I doista, poslovno-poduzetničko ujedinjenje mame i kćeri iznjedrilo je modele torbica kakve se teško ili gotovo nikako mogu naći po high-street trgovinama u koje hrle djevojke i žene koje se vole dobro odjenuti. Osim modela okrugle torbice među traženijim modelima njihovih luxe_bags su ženske aktovke.

- Prva je bila moja ideja, s obzirom na to da radim u školi i uvijek sa sobom nosim laptop i razne materijale. Nisam željela sve to nositi u jednoj neženstvenoj torbi kakve su najčešće one za laptope pa sam se odlučila da napravimo poslovne torbe u dimenzijama koje klijenticama odgovaraju po potrebi. A pritom mogu birati bilo koji uzorak i boju iz naše ponude. To se pokazalo izvrsnim jer poslovnu torbu nije lako naći, a pogotovo nije po svojim željama i relativno pristupačnoj cijeni. Stoga nam je u posljednje vrijeme potražnja za njima baš velika. Najviše se naručuje klasika - crno i bež jer to su boje koje se lako kombiniraju i tada se ide na "sigurno". Moram svakako napomenuti da je ove zime burgundij boja bila hit što se odrazilo i kod odabira aktovke. Najneobičnija narudžba koju uvijek pamtim je da je klijentica željela torbicu 1 cm višu od naše veličine a razlog tome je bio da joj mobitel može stati u torbicu okomito pa smo joj naravno da smo joj to i omogućili - otvorena je Sinjanka.

Ovaj ženski tandem toliko se s godinama uigrao u svojoj vještini da uglavnom svaku torbu mogu napraviti u danu. Uzimajući u obzir da uspijevaju sve individualne zahtjeve i personalizirane detalje, promjene materijala, boje konce... itd. uklopiti u konačan proizvod - vrijedno divljenja.

Materijale biraju osobito pažljivo i bez kompromisa - riječ je o kvalitetnoj eko koži provjerenih dobavljača. Luxe_bags se doimaju zaista jednom idiličnom poduzetničkom pričom dviju ambicioznih i vrijednih žena koje priču uspješno guraju naprijed. Zanimalo nas je, jasno, za potrebe novinarske priče, začiniti sve nekim sočnim detaljem poput sraza dalmatinskih temperamenata matere i kćeri u poslovnoj kombinaciji.

- E sad, konfliktne situacije nastanu najčešće kada ja zamislim nešto i meni se čini jednostavno za izradu a zapravo ne bude tako. Tada je mamina reakcija "ja to ne mogu i ti to ne razumiješ" ali onda ipak onaj neki kreativni duh u njoj prevagne da ipak proba i moram reći da na kraju uvijek i uspije. U takvim situacijama ju samo pustim par dana da ona sama zaključi da ipak može - smije se Katica. I taman kad se raspričala o detaljima rasprava i svađa, naša priča se prekinula. Narudžbe za torbe pristižu i Kata se ne uspijeva više koncentrirati na prepričavanje detalja prepucavanja. Šteta. Prekinula se dobra priča zbog jedne torbe. Ma, neka je!