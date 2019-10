HNK dijeli besplatne ulaznice - pogledajte probe Orašara uživo

Želite li uživo vidjeti kako nastaje jedno od najbajkovitijih baletnih djela, imat ćete priliku za to u zagrebačkom HNK 4. studenog, povodom obilježavanja Dana hrvatskoga baleta.

- Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu otvara vrata građanima nudeći im neke od prizora novoga Orašara u koreografiji i režiji svjetski poznatog umjetnika, Vladimira Malakhova. Tako će građani imati priliku prvi vidjeti dijelove novog baletnog uprizorenja koji će svoju premijeru imati 29. studenoga u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu - pojasnili su u Hrvatskom narodnom kazalištu.

Ulaz za sve građane je slobodan

Ali, zbog ograničenog broja mjesta karte je potrebno prethodno preuzeti na blagajni kazališta do nedjelje 3. studenoga ili do popunjenja gledališta. Napominju da svaki posjetitelj može preuzeti maksimalno dvije karte.

Program započinje u 11:30 sati, a gledatelji će imati priliku vidjeti pripreme za najočekivaniju baletnu izvedbu sezone.

Raspored događanja:

11:30 – 12:30 – baletne vježbe s pedagogom Vladimirom Malakhovim

12:30 – 12:45 – stanka

12:45 – 14:00 – odabrane scene iz baleta Orašar

Karte za moguće preuzeti u radno vrijeme blagajne: svaki dan od 10 do 19 sati (osim petka, 1. studenoga), subotom od 10 do 13 sati i 18 do 19:30 i nedjeljom od 09:30 do 11 te od 18 do 19:30.

Orašara su nakon praizvedbe proglasili promašajem i ismijali Čajkovskog

Praizvedba ovog remek djela Petra Iljiča Čajkovskog bila je prije gotovo 130 godina, i u to doba je umjetnik naišao na mnoge oštre kritike, Orašara su čak proglasili potpunim promašajem.

- Danas, uskoro 130 godina od praizvedbe Orašara Petra Iljiča Čajkovskoga u koreografiji jednoga od najslavnijih koreografa svih vremena Mariusa Petipaa, teško je povjerovati kako je to, diljem svijeta skoro pa najomiljenije baletno djelo, pri prvom gledanju bilo proglašeno promašajem. Suvremenici nisu prepoznali glazbenu genijalnost djela, obilježena karakterističnim elementima glazbene romantike i groteske te satiričnim opisom karaktera. Okrutne su kritike teško povrijedile senzibilna umjetnika, koji je rado u svojim zrelim djelima bježao u bajkovite sadržaje za koje je skladao svoju najsvjetliju i najveseliju glazbu - stoji na internetskoj stranici zagrebačkog HNK.

- Poslije Oktobarske revolucije Orašar se s velikim sjajem vratio na ruske pozornice, odakle se munjevitom brzinom raširio diljem svijeta u različitim koreografskim čitanjima, ali uvijek zadržavajući velebnu glazbu Čajkovskoga i elemente Petipaove jednako velebne koreografije. Zagrebačka je publika vidjela Orašara već ranih 20-ih godina prošloga stoljeća, a od 1970. on je postao stalnim repertoarom nacionalne baletne pozornice - dodali su.

Ukratko su opisali i samu radnju ove baletne bajke:

'Baletnu bajku Orašar obožavaju djeca različite dobi i ona je neizostavan dio svake adventske čarolije u svim dijelovima zemaljske kugle. Jedno od najljepših djela klasične baletne umjetnosti vodi svoje obožavatelje kroz božićni svijet raskoši, šarenila, veselja, mašte, prinčeva i vila te nezaobilaznih slatkiša, prateći pustolovine djevojčice Klare koja od svojeg ujaka na Badnjak dobiva neobičan dar, drobilicu za orahe u obliku drvenoga lutka.

Klara obožava i svojeg ujaka poznatog po izvođenju najrazličitijih čarolija kao i njegov nesvakidašnji dar. Kad u ponoć Orašar oživi uz malu čarobnjakovu pomoć, on povede Klaru u čudesan svijet prepun najrazličitijih zanimljivih likova, koji se s neobičnom pažnjom posvećuju presretnoj djevojčici.'

