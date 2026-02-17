HNK nije plesačici produljio ugovor pa je ona pokorila svijet

Plesna matineja koju je u veljači 1933. godine priredila u hrvatskom kazalištu dražesna plesačica Mia Čorak sa svojim partnerom Antom Vujanićem, ne samo da je uspjela nada sve, već je i pokazala da je Mia Čorak velika umjetnica koju bi već kao našu Zagrebčanku trebali zadržati u svojoj sredini. Rijetko viđeni talenat, osobiti ukus, gracija, skrajnja elastičnost, fantastičan ritam, velika fantazija u stvaranju novih oblika - sve su to odlike Mie Čorak, koja je predestinirana za prvakinju baleta, piše časopis Svijet iz veljače 1933. godine, u digitalnom izdanju knjižnice Metelgrad.

