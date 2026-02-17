Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

HNK nije plesačici produljio ugovor pa je ona pokorila svijet

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
HNK nije plesačici produljio ugovor pa je ona pokorila svijet
Foto: Časopis Svijet/Metelgrad

Mia Čorak rođena je u Slavonskom Brodu, a plesati je počela s četiri godine. Stručnu poduku u baletu dobila je prvo u Zagrebu, a onda u Beču, gdje je i studirala ples

Admiral

Plesna matineja koju je u veljači 1933. godine priredila u hrvatskom kazalištu dražesna plesačica Mia Čorak sa svojim partnerom Antom Vujanićem, ne samo da je uspjela nada sve, već je i pokazala da je Mia Čorak velika umjetnica koju bi već kao našu Zagrebčanku trebali zadržati u svojoj sredini. Rijetko viđeni talenat, osobiti ukus, gracija, skrajnja elastičnost, fantastičan ritam, velika fantazija u stvaranju novih oblika - sve su to odlike Mie Čorak, koja je predestinirana za prvakinju baleta, piše časopis Svijet iz veljače 1933. godine, u digitalnom izdanju knjižnice Metelgrad.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026