Hoće li moj partner biti uz mene ili će pak izabrati svoju obitelji?

Dragi Mevludine,

Zanima me hoće li naša dugogodišnja veza uspjeti. Nakon duže borbe i balansiranja između mene i njegove obitelji, zanima me hoće li on biti na mojoj strani ili će ga obitelj povući na svoju stranu. Također, vidite li hoću li uspješno privesti fakultet ove godine kraju jer i tu imam dosta borbe? Hvala.

šifra: zabrinuta

Odgovor:

Vidim da ste vrlo elokventni, temeljiti, volite sanjariti, uporni ste, te vrlo predani, osobito u ljubavi, ali i posesivni. Muškarac s fotografije je veliki emotivac, pozitivan jest, ali malo preosjetljiv. Vidim da je vrlo vezan za svoju obitelj i to je dobro. Međutim vi ste se ovdje malo loše ponijeli, odnosno htjeli biste ga samo za sebe. Ljubomorni ste na njegovu obitelj i tu dolazi do problema, najradije biste da oni nisu dio njegova života. No oni to jesu, i to bi trebalo prihvatiti. Stoga vam savjetujem da ne komplicirate i ne produbljujete problem jer on voli vas, ali i svoju obitelj. No vi biste htjeli da je sto posto fokusiran na vas, da dominirate njime i obitelji. Mlada damo, tako se ne grade međuljudski odnosi, nego se stvaraju problemi koji će kad tad uskrsnuti u budućnosti. Postat ćete majka i vidjeti kako je biti roditelj i što to znači. Tražit ćete isto što i njegova majka - da bude uz svoje dijete. Naravno da nije zdravo da se roditelji cijelo vrijeme miješaju u stvari svoje djece, no to ovdje nije slučaj. Trebali biste sjesti i razmisliti. Savjetujem vam da budete oprezni jer on je jako osjetljiv i ne da na obitelj, što je razumno. Malo se primirite jer biste ga ipak mogli izgubiti. Prethodne veze vam nisu bile najbolje, i normalno je da se bojite da ga ne izgubite. Budite prizemljeni u pozitivnom smislu, komentirajte njegovu obitelj i s njima komunikaciju. Predstoji vam borba stoga ne pokazujte ljubomoru i želju da bude samo vaš. Pristanite na pokoji kompromis. Fakultet vam je malo stao, no zapnite i vidim da ćete u kratkom roku dati dva ispita. Za par godina vidim vam brak i dijete, no poslušajte moje savjete. Vrijedi se boriti za ovu vezu, no promijenite taj svoj način i prihvatite druge oko sebe. Vidim i povremeno nervoze, gastritis od napetosti. Sretno i javite se za tri mjeseca na moj broj. Pamet u glavu.

