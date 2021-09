Dragi Mevludine,

zanima me hoće li moj sin uspješno završiti s liječenjem jer je hospitaliziran. Hvala.

šifra: ovisnik

Odgovor:

Draga gospođo, ovdje ima mnoga toga. Vidim da je sin bio solidan u školi, obitelji i društvu, no previše toga mu se dozvoljavalo i dopuštalo. Pao je pod utjecaj lošeg društva i tada su stvari krenule po zlu. Vidim da je hospitaliziran i da se liječi što i jest jedino moguće rješenje te da ste zvali mnoge iscjelitelje i hodže. No nije bilo pomoći jer da su takve moguće tada nitko ne bi bio nesretan, alkoholičar, narkoman... Vašem sinu mogu pomoći samo liječnici i dragi Bog, trebao bi se okrenuti vjeri i tu naći utjehu. Vidim blagi pomak, a trebao bi se i zaposliti nakon liječenja, imati neku obavezu. Nazovite me za tri mjeseca.