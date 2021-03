Dragi Mevludine,

piše vam jedna zabrinuta baka koja je uz to i vjerna čitateljica Astrala. Zanima me hoće li moj unuk koji je nogometaš uspjeti otići u jači i bolji klub. To mi je velika želja. Također bih voljela da mi odgovorite koliko će trajati ova farsa od našeg braka. Znam da sam prestara za rastavu, no sad mi je već dosta. Puno vam hvala na odgovorima.

šifra: sanitet 1958

Odgovor:

Gospođo, vi ste vrlo pozitivna, požrtvovna i inteligentna žena. Vodili ste sve kroz život, teret je bio uvijek na vama. Brak vam zapravo nikad nije bio dobar, a ne funkcionira ni dan danas. Suprug je sve dobivao kako je htio, a zauzvrat je uvijek bio ljut, razmažen pa i agresivan. Za sve probleme koji su vas pratili ste uvijek vi bili krivi, a ipak je zahvaljujući vama mnogo toga u životu i postigao. No zapravo ne vidim da će se on promijeniti u budućnosti, odnosno i dalje vidim probleme. Pokušajte s njim i djecom sjesti i otvoreno razgovarati, te mu reći da ovako više ne ide. Vjerujem da će barem malo svi utjecati na njega stoga vrijedi pokušati. Vi čuvajte svoje zdravlje, pripazite na nervozu, kostobolju, bolove u nogama i rukama. Što se tiče unuka, vidim da je vrlo ambiciozan, ali preosjetljiv. Stabilan je i dobar u duši. Sport je put kojim treba koračati i vidim mu tu uspjeh u budućnosti, ali potrebna mu je smirenost i maksimalno zalaganje. Isto tako u dalekoj budućnosti vidim mu uspješan privatni posao, a imat će i djecu.