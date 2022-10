'Hoću li imati dobar posao i pronaći savršenog muškarca?'

Dragi Mevludine,

Već sam vam se obraćala nekoliko puta, no i dalje željno očekujem odgovor. Po prirodi sam osoba koja se nikad ne predaje. No zanima me što mi donosi budućnost, osobito na polju posla i ljubavi. Naime, hoću li imati posao na kojem ću napokon biti sretna? I na kraju, hoće li u moj život ući kvalitetan muškarac koji također njeguje visoke moralne vrijednosti? Hvala vam na odgovorima.

šifra: Nevija

Odgovor:

Vidim da ste vrlo oštroumna žena, odnosno kreativni ste, inteligentni, energični i otvoreni, no znate biti i mudri te diplomatični. Imate visoka moralna načela, vrlo ste predani i odani, ne odstupate lako od svojih principa. No život vam je u prošlosti bio pun prepreka, kako u privatnom tako i u ljubavnom segmentu. Nakon svega osjećate određeno nezadovoljstvo i frustraciju na mnogim poljima. U biti, vama sve dobro krene, ali se, nažalost, malo toga do kraja realizira i ostvari.

Vidim da ste imali neke kraće, ali loše veze, uvijek ste vi nekom bili oslonac. Kad se vežete, onda je to ozbiljno i spremni ste se žrtvovati, no nažalost, niste se vezali za prave muškarce. No vidim da vam je ova i iduća godina obećavajuća. Vidim do kraja godine i tijekom iduće mnoge promjene na poslu, u pozitivnom smislu. Radit ćete u svojoj struci i biti zadovoljniji nego sad. Bit će pomaka i na polju ljubavi. Vidim vam rastavljenog i pozitivnoga gospodina.

Do iduće godine vidim razvoj emocija i ljubavi. Uglavnom, ne vidim da ćete ostati sami, no morate se malo aktivirati kako biste povratili volju i samopouzdanje. Također, vidim za tri godine stabilizaciju na svim poljima te veliki napredak i zadovoljstvo. Pripazite na kralježnicu i abdomen. Ostalo je sve u redu.

