Hodaš, piješ, jedeš i uživaš: Na prvom Viva Vino Vižinada predstavljena su istarska vina

Prvi vinsko-gastronomski pohod okolicom Vižinade, najvinarskije istarske općine, okupio je 150 hodača iz Istre i šire okolice, ali i domaće i strane turiste, koji su se na desetkilometarskom pješačenju po idealnom vremenu kroz polja, vinograde, maslinike i šumarke izvrsno proveli, a pritom su upoznali i cvijet vinarske i gastronomske ponude ovog kraja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Grupe s vodičima polazile su na pohod sa startne pozicije na trgu pred zgradom općine Vižinada, putem ih je čekalo pet postaja s okrjepom odnosno hranom i vinima lokalnih vinara, a dobro raspoloženje podizano je i živom glazbom. Ovaj je događaj nazvan Viva Vino Vižinada (VVV).

Vižinada je inače općina s najviše vinarija i vinograda po glavi stanovnika u Istri, tu raste više od milijun čokota vinove loze, od kojih svoja nadaleko poznata vina proizvodi čak 14 lokalnih vinarija, a na području Vižinade svoje vinograde ima i najveća istarska vinarska tvrtka Agrolaguna iz Poreča. Treba naglasiti da su čak četiri (od sedam dodijeljenih) platinaste medalje na ovogodišnjoj Vinistri osvojili vinari iz Vižinade, a svjetsku kvalitetu ovdašnjih vina potvrđuju i priznanja s prestižnih svjetskih ocjenjivanja.

Zašto su okrjepne postaje na prvom Viva Vino Vižinada pohodu nazvane štacioni vidjelo se već na nenajavljenoj nultoj postaji, pokraj foto-pointa posvećenog negdašnjoj vinskoj pruzi Parenzana, uz maketu u prirodnoj veličini lokomotive U-2 kakva je nekoć vukla vagone na toj 123 kilometra dugačkoj pruzi između Poreča i Trsta. I dio staze ovog pohoda vodio je trasom Parenzane! Uz prve selfije, hodači su se na ovom odmorištu mogli okrijepiti ukusnom pandešpanjom koju je pripremio Agroturizam Fatorić, te teraninom i kušovačom (likerom od kadulje) iz vinarije Sosich.

Prvi službeni štacion dočekao je hodače kilometar nakon starta s vinima vinarija Bruno Ferenac i Giulio Ferenac, koja su točili vinari osobno. Bruno Ferenac ponudio je, uz ostalo, svježu malvaziju koja je ove godine osvojila platinastu medalju na Vinistri, a agroturizam Selo Mekiši, iz kojega je istarski pršut sa zaštićenom oznakom izvornosti bio šampion posljednjeg Internacionalnog sajma pršuta u Tinjanu, ponudio je hodačima obilnu okrjepu s pršutom, suhim kobasicama, suhim ombolom i vratinom.

Druga postaja odnosno štacion iznenadila je ambijentom i pripremljenim ugođajem: u hladovini parka, ukrašenog starim glazbenim instrumentima, uz drevnu templarsku crkvicu na Božjem polju hodače su dočekali zvuci flauta, a ukusna salata od hobotnice iz konobe Jadruhi mogla se zaliti vinima iz vinarija Sosich i Deklić. Napomenimo da je vinarija Sosich hodačima predstavila sva svoja vina, a vinarija Deklić je pak predstavila svoje premijerno vino, merlot 2019. prvi put napunjen za ovu sezonu.

Nakon malo manje od dva kilometra uslijedio je treći štacion, s vinima vinarija Franc Arman i Pilato, i za obnovu energije vrlo dobrodošlom maneštrom s bobićima iz gostionice Užanca, ovdje su hodači odmorili u prekrasnom masliniku uz zvukove gitare i harmonike. Malo više od kilometra trebalo je hodati do četvrtog štaciona, a tamo su domaćini bili vinarije Marijan Arman i Geržinić, dok je restoran Telor ponudio okrepljujuću hladnu salatu od pašte. Do petog štaciona slijedila je malo dulja hodačka dionica, ali dolazak je bio sladak: uz vina vinarija Marina Rossija i Pina Rossija, Slatka Istra ponudila je tradicionalne istarske kolače, cukerančiće i paštine, uz kratki tečaj njihova sljubljivanja s vinom. Još je 1,7 kilometara trebalo prohodati natrag do starta odnosno cilja, gdje je u parku iza stare škole hodače čekao završni party uz Tu i tamo band, i ponuda roštilja popularne porečke pečenjarnice Arman grill.

Najčitaniji članci