Horor snimka: Škakljalo ju je, a u uhu su joj našli živog pauka!

Patite li od arahnofobije, ovaj video bolje nemojte ni gledati. Naime, snimka je nastala nakon što je 49-godišnja žena zaspala na svojoj terasi u Indiji. Kad se probudila, imala je neobičan osjet u uhu - nešto ju je svrbjelo i škakljalo, kao da se unutra nešto živo miče.

Užasnuta je otkrila kako je to doista slučaj, jer joj je u uhu bio mali pauk, koji je veselo trčkarao i otkrivao unutrašnjost uha. Ako nešto slučajno 'zaluta' u uho, liječnici to obično istjeraju van fiziološkom, a ova žena ne samo da je to iskusila, već ima i video!

Prema liječnicima, vrlo je rijetko naći živućeg insekta u uhu. Ipak, ako i kad se to dogodi, stvarna opasnost je minimalna te se pacijenti više prestraše nego što bi trebali. To otežava vađenje insekta.

Punih devet dana imala žohara u uhu

Od medicinski dokumentiranih opasnih slučajeva insekta u uhu, poznat je onaj Amerikanke Katie Holley kojoj su otkrili žohara u uhu. Došavši na Hitnu pomoć, liječnik joj je aplicirao anestetik u uho kako bi joj umrtvio osjetila i ubio žohara.

Liječnik joj je izvadio žohara i dao antibiotike, no kad se vratila kući shvatila je da se osjeća tromo i da joj je sluh oštećen.

Punih devet dana nakon incidenta, Katie je posjetila liječnika zbog boli u uhu. Misleći kako joj se vjerojatno samo nakupilo ušnog voska, liječnik joj je isprao uho, a ono što je ispalo bilo je malo reći zastrašujuće. Gornja polovica žohara bila je cijelo ovo vrijeme u njenom uhu. Brzo nakon toga obavila je preglede uha, grla i nosa kako bi se uvjerila da nema više nikakvih ostataka.

Dođe li do toga da neki kukac uistinu zapne u uhu, ne smije ga se nikako pokušavati vaditi ili očistiti štapićima za uši jer bi se tako mogao još više nagurati u uho i oštetiti bubnjić.

U tom slučaju treba lagano tresti glavu na stranu na kojoj je kukac zapeo te uliti malo ulja za bebe ili maslinovog, prenosi Insider. Živi kukci mogu oštetiti bubnjić grebanjem pa treba brzo reagirati. Ako je kukac mrtav, može se isprati toplom vodom, no najbolje je potražiti liječničku pomoć što prije je moguće.

