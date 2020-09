Horoskop za školarce: Blizanci će imati sreće, a Ovnovi će se morati malo više potruditi

Kroz narednu školsku godinu ljubav bi Lavove mogla zanimati više od škole, do te mjere da bi zbog zaljubljenosti mogli malo i zapostaviti učenje dok će Rak u novu školsko godinu ući nevoljko

<p>Sudeći po astrološkim utjecajima ova školska godina bit će dosta nepredvidiva i turbulentna, pa će neočekivana zbivanja zahtijevajte neke prilagodbe i kompromise. Kako ćete se vi snalaziti s učenjem i u kojem razdoblju je dobro zasukati rukave jer možete postići odlične rezultate, otkrivaju vam zvijezde.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Ovan</h2><p>Prva polovina školske godine za vas će biti nešto izazovnija jer ćete morati uložiti više napora kako biste se primorali na rad i mirno praćenje nastave, osobito od 9. rujna do 14. studenog kada će vam nedostajati motivacije. Od proljeća iduće godine ulazite u odličnu formu. Puni ste energije, učite s lakoćom i ako kroz ovu jesen i dođe do nekih propusta, lako ćete ih ispraviti i nadoknaditi do kraja školske godine.</p><p>Najbolji ste u matematici.</p><p><strong>Povoljno razdoblje:</strong> 5. do 20. travnja</p><h2>Bik</h2><p>Za vas je važno da što uspješnije startate i na samom početku ostavite dobar dojam. Budite aktivni na satu kako bi vas profesori zamijetili. Od početka iduće godine moguće je da vam neke vanjske okolnosti oduzmu energiju. Odgađat ćete susret s knjigom, pa bi se mogli stvoriti zaostaci. Svi izazovi koji će vas pratiti početkom godine, počet će jenjavati od kraja travnja, tako da iskoristite proljeće kako biste postigli što bolji uspjeh.</p><p>Najbolji ste u biologiji.</p><p><strong>Povoljno razdoblje:</strong> 1. do 9. svibnja</p><h2>Blizanci</h2><p>Za razliku od prethodne ova će školska godina biti prilično uspješna za vas, osobito ako ozbiljno prionete na izvršavanje obaveza. Manjih neprilika može biti kroz ovu jesen, no od početka iduće godine sve će se početi odvijati u vašu korist. Služit će vas sreća. Na ispitu će vas zadesiti ona prava pitanja, zvono će vas spasiti od ispitivanja kada nećete biti spremni. Ovo je dobra godina za ulaganje u svoje znanje, isplatit će vam se.</p><p>Najbolji ste u hrvatskom jeziku.</p><p><strong>Povoljno razdoblje: </strong>10. do 20. lipnja</p><h2>Rak</h2><p>U novu školsku godinu ući ćete nevoljko. Prilagodba će trajati nešto duže, no kad se priviknete, bit će nešto lakše. Mogli biste zapeti s jednim predmetom ili profesorom koji vam neće sjesti, no učenjem sve možete prevladati. Bit će vam puno lakše kroz ožujak te svibanj i lipanj kada ćete odraditi neke veće predmete, ispraviti loše ocjene i napokon malo predahnuti. Bit će vam lakše ako ne budete preosjetljivo reagirali na komentare profesora.</p><p>Najbolji ste u povijesti.</p><p><strong>Povoljno razdoblje:</strong> 1. do 12. lipnja</p><h2>Lav</h2><p>Kroz narednu školsku godinu ljubav bi vas mogla zanimati više od škole, do te mjere da biste zbog zaljubljenosti mogli malo i zapostaviti učenje. No dobra vijest je da ćete se iz svake situacije nekako izvući bez štetnih posljedica. Osobito će studeni i prvi dio prosinca biti dobri za ostvarenje uspjeha, zato u tom razdoblju zapnite. Pripazite da vas u listopadu ne prozovu nespremne. Od travnja pa sve do kraja školske godine bit ćete u dobroj formi.</p><p>Najbolji ste u geografiji.</p><p><strong>Povoljno razdoblje:</strong> 8. do 18. rujna</p><h2>Djevica</h2><p>Start u novu školsku godinu odvija se u vrijeme vladavine vašeg znaka, stoga će vama biti lakše i jednostavnije nego pripadnicima drugih znakova. Tako će biti i ove godine, pa odmah na početku napravite plan i program učenja i izvršavanja obaveza. Redovitim i svakodnevnim učenjem imate priliku biti sigurno vrlo dobri, ako ne i odlični. Godina pred vama nudi vam mogućnost da u učenju imate i kvalitetnu podršku i pomoć drugih.</p><p>Najbolji ste u kemiji.</p><p><strong>Povoljno razdoblje: </strong>18. do 28. studeni</p><h2>Vaga</h2><p>Merkur, planet učenja i pamćenja bit će u rujnu na vašoj strani stoga odmah ubacite u brzinu i aktivno prionite na učenje. Budite aktivni na satu, sudjelujte, obavljajte zadaće na vrijeme i poslije ćete neko vrijeme moći uživati na staroj slavi. Iduća godina bit će za vas osobito povoljna, kako za školu i učenje, tako i za ljubav. Napokon ćete imati osjećaj da vam sve polazi za rukom i da mnogo jednostavnije podmirujete svoje obaveze.</p><p>Najbolji ste u hrvatskom jeziku.</p><p><strong>Povoljno razdoblje:</strong> 9. do 20. rujna</p><h2>Škorpion</h2><p>Kada vi nešto odlučite, ništa vas u tome ne može spriječiti. S obzirom na aspekte koji će vas pratiti kroz iduću godinu, iskoristite prvi dio školske godine kako biste startali sa što boljim rezultatima. Cijela jesen bit će vrlo dinamična za vas, no izuzetno i jaka u smislu<br/> koncentracije i brzine usvajanja novog gradiva. Na kraju ostaje da će sve biti stvar samo dobre organizacije. Veljača će za vas biti osjetljiviji mjesec, pa tu budite na oprezu.</p><p>Najbolji ste u fizici.</p><p><strong>Povoljno razdoblje</strong>: 11. do 20. studenog</p><h2>Strijelac</h2><p>Ovo bi za vas trebala biti jedna od boljih školskih godina. Vaš um bit će gladan znanja. U nekim predmetima ćete zaista briljirati, u drugim malo zaostajati, no u konačnici imate priliku završiti godinu s jako dobrim uspjehom. Moguće je da ćete puno čitati, pohađati i<br/> neke tečajeve (strani jezik) te da ćete se dobro snalaziti i u online nastavi, ukoliko dođe do toga. Sve u svemu ovo je vaša godina, iskoristite ju u potpunosti!</p><p>Najbolji ste u stranim jezicima.</p><p><strong>Povoljno razdoblje: </strong>1. do 13. prosinca</p><h2>Jarac</h2><p>Budući da ste po prirodi jako ozbiljni i odgovorni, bilo kakve prepreke na putu do uspjeha ćete otkloniti upornim radom i trudom. To je vaša kvaliteta i njegujte ju i kroz ovu godinu. Neke prepreke koje su vas pratile kroz protekle dvije godine sada polako nestaju i imate<br/> priliku ostvariti bolji uspjeh, posebno u grupi prirodnih predmeta koji će biti vaša uža specijalnost. Zanimljivo je da ćete imati i podršku nekih profesora koji će cijeniti vaš trud.</p><p>Najbolji ste u matematici.</p><p><strong>Povoljno razdoblje:</strong> 20. do 30. siječnja</p><h2>Vodenjak</h2><p>Zvijezde ukazuju da ulazite u važno razdoblje svog života koje će započeti od kraja ove godine. Otkrit ćete neke svoje talente i osnažiti osjećaj osobne vrijednosti. Možete toliko biti dobri u nekim predmetima da biste mogli ići i na natjecanja. Sve u svemu isplivat ćete iz svih nezavidnih situacija i jako je važno da se držite onih predmeta u kojima ste izvrsni jer to je područje koje će biti značajno za vašu budućnost i karijeru.</p><p>Najbolji ste u informatici.</p><p><strong>Povoljno razdoblje:</strong> 23. veljače do 6 ožujka.</p><h2>Ribe</h2><p>Ova školska godina bit će značajna po tome što ćete promijeniti raspored učenja. Primijetit ćete da vam za učenje više odgovaraju večernji sati, ponekad i noć, dok svi spavaju. Jako je važno da na satu budete prisutni jer bi vam misli češće mogle lutati. Nemojte se bojati pitati za dodatna objašnjenja ako vam nešto ne bude jasno ili tražiti instrukcije. Proljeće će biti vaše vrijeme, dotad pazite da se previše ne uspavate.</p><p>Najbolji ste u likovnoj kulturi.</p><p><strong>Povoljno razdoblje:</strong> 16. do 31. ožujka</p>