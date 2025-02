Horoskop za Valentinovo: Evo koji će znak zavoditi 'kao lud'

Valentinovo pada u vladavini Vodenjaka – najsamostalnijeg, najinteligentnijeg i najpromišljenijeg znaka od svih, ali ove godine postaje još apstraktniji po pitanju odnosa. Točno na dan 14. veljače Merkur, planet komunikacije, ulazi u znak Ribe, a one su posljednji znak zodijaka, intuitivne, emocionalne i izrazito apstraktne. Toliko apstraktne da Merkur, prema tradicionalnoj astrologiji, doslovno mrzi biti u ovom znaku (smatra se da mu je to najgori mogući položaj). Umjesto jasne logike, učinkovitosti i preciznosti, misli se mute, riječi nestaju, a značenje postaje promjenjivo. Budite jasni u namjerama i dobro razmislite prije postupaka. Ovo je za neke znakove prilika da preispitaju sebe i svoje odnose, a za neke prilika da jednostavno puste stvari da idu svojim tokom, smatra Aliza Kelly, astrologinja za The Cut.

