Hrabra Tajana svoj rođendan dočekala na 600 g. staroj stazi

Planinarka, medicinska sestra, majka troje djece, bivša alpinistica i pripadnica HGSS-a, Tatjana Šavorić iz Zagreba je u subotu, 25. siječnja krenula sama planinarskom rutom Via Adriatica. Počela je od Prevlake, a trenutno je na izlazu iz Dubrovnika. Hrabroj Tatjani je danas rođendan te kako kaže, proslavit će ga hodajući.

- Trenutno hodam prema Stonu. Sve je okej, uvjeti su dobri. Imam maksimalnu pomoć HPD-a Snježnica i HGSS stanice Dubrovnik i što god da mi treba su tu - kaže slavljenica.

Koliko kilometara prohoda u danu ovisi o puno faktora.

- U nedjelju je bilo kišno i olujno pa nisam mogla ništa posebno napravit. Taj dan sam prehodala oko 15 kilometara, a jučer 31. Tako da nema pravila. To je i do tijela, vremena, osjećaja - kaže.

Najbolji poklon za rođendan joj je uživanje dok hoda starim dubrovačkim stazama.

- Imala sam sreću što sam jutros hodala po stazi staroj 600 godina. Hodala sam po kamenima dubrovačkog vodovoda. To mi je bilo fascinantno. Koliko je to zapravo lijepo i očuvano. To mi je posebno uljepšalo dan - veselo kaže Tatjana.

Mobitel joj zvoni od jutra, a obitelji danas posebno nedostaje.

- Ljudi me zovu, javljaju se, pitaju i brinu. Jako mi je drago zbog toga - kaže.

Tatjanin pothvat možete pratiti na Facebook stranici Na vrh brda.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: