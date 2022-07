Hrvat je napravio bistu za grob slavnog rokera Jima Morrisona

Frontmen grupe The Doors, Jim Morrison, umro je 3. srpnja 1971. godine u Parizu. Mnogi i danas tvrde kako je bio jedan od najkarizmatičnijih pjevača u povijesti rocka. Velika ljubav bila mu je i poezija, ali i dokumentarni filmovi. Studirao je režiju, a za diplomski rad pripremio je desetominutni film koji je jedva ocijenjen prolaznom ocjenom. Mnogi smatraju kako je bio neshvaćen.

Kao student živio je u maloj sobi, u kojoj je stvarao svoju umjetnost. Nerijetko je posezao za LSD-om, a zbog droga je ovaj nekad bucmasti dečko postao gotovo anoreksičar. Počeo se družiti s Rayem Manzarekom, kojem su se svidjele njegove pjesme. Tako su osnovali Doorse.

Žene su ga obožavale, pa je tako imao i mnogo afera. Obožavateljice su ga oblijetale na koncertima, a usred nastupa se i skidao. Zbog jednog incidenta dobio je i prijavu. No najkobnije su za njega bile droge. U ožujku je otišao u Pariz na odvikavanje. S njim je bila njegova djevojka. Jedne večeri pokušao je zaustaviti napadaj kašlja. Nakon što joj je rekao da se ne osjeća dobro, ona mu je pripremila kupku. Htjela je zvati liječnika, ali on je to odbio. On se kupao, a ona je zaspala.

Kad se probudila u šest ujutro, primijetila je da ga nema u krevetu. Zvala je pomoć, no već je bilo prekasno. To je verzija koju je ispričala djevojka, no mnogi tvrde kako je umro od predoziranja ili da je lažirao smrt kako bi se sakrio od javnosti. Kao službeni uzrok smrti naveden je srčani udar.

Pokopan je u Parizu, na groblju Père-Lachaise, na kojem počiva okružen najvećim umjetnicima - Oscarom Wildeom, Marcelom Proustom, Moliereom... Povodom 10. godišnjice smrti hrvatski kipar Mladen Mikulin izradio je i postavio na grob mramornu bistu Jima Morrisona, koju su potom tijekom godina devastirali vandali, sve dok 1988. nije ukradena s groblja.

Znanstvenofantastičnu komediju "Povratak u budućnost" premijerno su 3. srpnja 1985. godine prikazali u kinima. U izmišljenom gradu tinejdžer Marty McFly slučajno otputuje u prošlost, u vremenskom stroju svog prijatelja, znanstvenika dr. Emmetta Browna.

U Slavonskom je Brodu 3. srpnja 1935. godine Ribarsko športsko društvo priredilo Petrovsku veselicu u čast svog patrona zaštitnika, sv. Petra. Održana je na Ribarskom trgu, a glavna atrakcija bila je Venecijanska noć na Savi. U čamcima su se Brođani, uz pjesmu i vatromet, pucnjavu iz mužara i pušaka, spustili niz Savu od savskog mosta do samostana.

