Hrvati ne prestaju komentirati novu majicu iz Louis Vuittona

Louis Vuitton nezaobilazno je ime u svijetu mode, a svaki njihov novi odjevni komad privlači veliku pozornost na društvenim mrežama. No nova majica koja se našla u kolekciji kojom se obilježava početak nove kineske lunarne godine 25. siječnja izazvala je veću pompu nego obično, osobito među hrvatskim komentatorima.

Naime, riječ o o majici s velikim crveno-bijelim kockicama, zaštitnim znakom raznih hrvatskih sportskih reprezentacija i simbolom Hrvatske u svijetu.

Embrace the illusion. The new #LouisVuitton Monogram Denim capsule brings a patchwork pattern to smooth canvas on models like the iconic Speedy. Get inspired for Lunar New Year at https://t.co/zFYp4mywgQ pic.twitter.com/BnCx8a0YZB