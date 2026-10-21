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EUROBAROMETAR ZA HRVATSKU

Hrvati se sve više kreću, ali i dalje je puno onih koji sjede dulje od osam sati dnevno

Piše HINA,
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Hrvati se sve više kreću, ali i dalje je puno onih koji sjede dulje od osam sati dnevno
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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Hrvati sve više hodaju i voze bicikl, ali kauč i dalje pobjeđuje, čak 12 posto sjedi više od 8,5 sati dnevno, a 43 posto se uopće ne bavi sportom, što je povećanje od 3 posto u odnosu na 2022.

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Hrvatski građani sve se više kreću, hodaju, voze bicikl ili vrtlare, no udio onih koji sjede dulje od osam i pol sati dnevno ostao je nepromijenjen, pokazuje usporedba rezultata Eurobarometra za posljednje četiri godine, koju je objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).

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Udio građana koji se gotovo svakodnevno bave tjelesnom aktivnošću izvan sporta porastao je s 11 na 24 posto u posljednje četiri godine. Istodobno, 12 posto građana i dalje sjedi dulje od osam i pol sati dnevno, jednako kao i 2022. godine.

Riječ je o Posebnom Eurobarometru 574 o sportu i tjelesnoj aktivnosti, provedenom od 10. do 29. travnja ove godine na 1007 ispitanika u Hrvatskoj. Rezultati pokazuju da građani sve više uključuju kretanje u svakodnevne aktivnosti, iako se bavljenje sportom nije znatnije povećalo.

Posebno je porastao udio građana koji se kreću na putu do posla, škole ili trgovine, s 23 posto u 2022. na 37 posto u 2026. godini. Više je i onih koji su tjelesno aktivni u parkovima i na otvorenom, gdje je taj udio povećan s 23 na 31 posto.

Prema istraživanju, 70 posto građana hoda najmanje deset minuta bez prekida četiri do sedam dana tjedno, 27 posto jedan do tri dana, dok dva posto nikada ne hoda toliko dugo u kontinuitetu.

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Čak 43 posto građana nikada se ne bavi sportom

Unatoč većem kretanju u svakodnevnom životu, rezultati pokazuju da se bavljenje sportom i tjelovježbom nije povećalo u jednakoj mjeri.

Udio građana koji se nikada ne bave sportom ili tjelovježbom porastao je s 40 posto u 2022. na 43 posto u 2026. godini, dok se udio onih koji vježbaju gotovo svakodnevno povećao sa šest na osam posto.

Iz HZJZ-a upozoravaju da se pojedine formulacije pitanja i kategorije odgovora u istraživanjima iz 2022. i 2026. razlikuju, zbog čega sve pokazatelje nije moguće izravno uspoređivati.

Ističu da povećanje pojedinih oblika tjelesne aktivnosti ne mora nužno značiti i smanjenje vremena provedenog sjedeći, što potvrđuje podatak da udio građana koji sjede više od osam i pol sati dnevno ostaje nepromijenjen.

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Više kretanja u svakodnevnom životu

Prema ocjeni HZJZ-a, najvažnija poruka istraživanja jest da se promjene u tjelesnoj aktivnosti građana ne očituju prvenstveno kroz organizirani sport, nego kroz više hodanja, vožnje biciklom i drugih oblika kretanja tijekom svakodnevnih obveza.

Takve aktivnosti dostupne su širokom krugu građana jer ne zahtijevaju posebnu sportsku opremu, znanje ni organizirane treninge.

Posebno je važno poticati svakodnevno kretanje djece i mladih, među ostalim sigurnim pješačkim i biciklističkim putovima do škola te dodatnim mogućnostima za tjelesnu aktivnost tijekom boravka u školi.

HZJZ u sklopu Nacionalnog programa „Živjeti zdravo” provodi aktivnosti poput „Hodanjem do zdravlja”, poligona za tjelesnu aktivnost školske djece i svakodnevnog desetominutnog vježbanja.

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Iz Zavoda poručuju da je uz poticanje bavljenja sportom potrebno nastaviti ulagati u prostore i uvjete koji građanima omogućuju više svakodnevnog kretanja, kako bi tjelesna aktivnost postala redovit i prirodan dio života.

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