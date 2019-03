Hrvati sve nesretniji: Čak su i Srbi i Crnogorci zadovoljniji...

Čak i u te dvije zemlje koje su po stupnju razvijenosti značajno iza Hrvatske, sudeći po najnovijem svjetskom izvješću o sreći, ljudi su za nijansu zadovoljniji nego u Hrvatskoj. Srbija je zauzela 70. mjesto, a Crna Gora 73..

Kao razlozi hrvatskog nezadovoljstva navode se korupcija i nepravda te osjećaj ljudi da nemaju dovoljno izbora.

Ističu da ljudi u Hrvatskoj nisu uvijek bili tako nezadovoljni, jer su sredinom prošlog desetljeća i oni bili među onima koji su vjerovali u prosperitet i osjećali se dobro.

- U regiji srednje i istočne Europe čak je 15 dobitnika i samo jedna zemlja koja bilježi značajan pad. U zapadnoj Europi, pak, četiri su zemlje napredovale, a osam ih je palo na ljestvici - stoji u sedmom The World Happiness Reportu, koji su u suradnji s UN-om, pripremila trojica stručnjaka John F. Halliwell, Richard Layard i Jeffrey D. Sachs. Do tih rezultata došli su usporedbom opsežnih Gallupovih istraživanja iz razdoblja od 2005. do 2008. i od 2016. do 2018.

Jedina gubitnica među zemljama srednje i istočne Europe, čini se, upravo je Hrvatska. Premda je u odnosu na prošlu godinu čak blago napredovala, s 82. na 75. mjesto, još 2016. godine bili smo na 58. mjestu. No kriza je ostavila dubok trag i brojke upućuju na veliku razliku između duha nacije sredinom 2000-ih i nekoliko posljednjih godina. Dok su stanovnici u čak 64 zemlje postali zadovoljniji, Hrvatska je u grupi zemalja koje bilježe značajan pad bodova te je zauzela 110. mjesto.

Najveći iskorak od europskih zemalja učinila je Bugarska, a slijede Latvija, Slovačka, Srbija, Rumunjska, Kosovo, Makedonija, Mađarska, Estonija, Litva i Slovenija. Imajući u vidi ekonomsko zaostajanje proteklih desetak godina, nezadovoljstvo Hrvata nije iznenađujuće, piše Jutarnji list.