Hrvatice su lude za zlatnim dildom, a Hrvati za kravicom

Mi smo doktori, psiholozi, seksolozi, spašavamo brakove. Sex shop je puno više od same prodaje seksualnih pomagala, pričaju nam prodavači u četiri zagrebačka sex shopa - ‘Izazov’, ‘Positive Vibrations’, ‘Pigalle’ i ‘Lucky Bull’.

Prvi seks shop u Europi otvoren je davne 1962. godine, a na prostorima bivše Jugoslavije pojavio se krajem 80-ih godina prošlog stoljeća. Iako se vlasnici ne mogu dogovoriti oko toga koji je doista prvi, jedno je sigurno - Hrvati i Hrvatice ludi su za seksualnim pomagalima. U ovaj izazov krenuli smo upravo sa seks shopom ‘Izazov’ koji je stacioniran na tri lokacije u Zagrebu.

Parovi traže savjete

- Brojni parovi dolaze kako bi začinili strasti u krevetu, ali tu su oni sa ozbiljnim problemima. Nije sramota potražiti savjet. Seksualne igračke mogu biti od velike pomoći, ako se naravno pronađe ono što paru odgovara. Upućivanje kupaca u bolji i kvalitetniji način seksualnog života, zapravo je misija našeg poslovanja - govori nam prodavačica u spomenutom seks shopu.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Dok smo prikupljali materijale za ovu reportažu, naletjeli smo na mladi par koji je bio u potrazi za seksualnim pomagalima. Nakon bezuspješnog pokušaja u ‘Pigalleu’, produžili su nekoliko ulica dalje do ‘Lucky Bulla’ gdje smo ih ponovno sreli kako razgledavaju artikle.

Umirovljenici su redovni kupci

- Pratite nas? - našalio se par koji se nije obazirao na nas novinare već je bio usredotočen na svoju misiju. I dok su bračni parovi ujedno i najčešći posjetitelji, u potragu za odgovarajućim vibratorom ili pak masturbatorom dolaze svi - od onih koji su tek postali punoljetni pa do 80-godišnjaka.

- Penzioneri su nam redoviti gosti. Svrate odmah nakon placa sa grincajgom i porilukom u cekeru. Nekad se ne mogu spustiti po stepenicama pa me najčešće nazovu da im pomognem da siđu u shop - rekao nam je Željko Vrhovski, vlasnik sex shopa ‘Pigalle’ u Gajevoj ulici koji se ovim poslom bavi čak 30 godina.

Foto: PIXSELL

Od seksualnih pomagala najviše se prodaju vibratori, dilda, analni stimulatori, lubrikanti i masturbatori, no izbor je puno veći, ali i čudniji. No ima i onih koji kupuju krave na napuhavanje sa strateški pozicioniranim rupama, pozlaćene vibratore za 5000 kuna pa i kalup za izradu penisa po želji. Za svakog ponešto!

Osim umirovljenika, u potragu za savršenim pomagalom znaju doći i osobe s invaliditetom, a česti posjetitelji su i glumci koji kupuju maske za predstave.

- Doista nema pravila. Iznenadili biste se kad biste vidjeli što kupuju neki ljudi. Evo baš sam nedavno prodao dildo od 43 centimetra. Tako da svaki proizvod ima svojeg kupca koliko god se to nekima činilo bizarno ili pak neobično - govori Vrhovski koju je inspiraciju za otvaranjem seks shopa dobio putujući po svijetu.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Autostopirajući sam proputovao pola Europe, od Skandinavije do središnjeg dijela. Tamo su sex shopovi bili najnormalnija stvar, dok je to u bivšoj Jugoslaviji bilo gotovo pa zabranjeno - priča nam iskusni prodavač koji se na početku bojao kako mu prodaja neće ići.

- Najviše me brinulo hoće li ići prodaja seksualnih pomagala. No, ubrzo je cijela Jugoslavija dolazila u moj sex shop. Nekad sam imao 12 milijuna kupaca, danas je taj broj pao na manje od četiri. Ipak je tehnologija učinila svoje - govori Vrhovski.

Foto: PIXSELL

I dok se danas sve može nabaviti putem web stranica, najviše klijenata ipak voli doći u dućan, savjetovati se oko proizvoda te pogledati što se nudi. Dojam je drugačiji preko Interneta i uživo, zbog čega vlasnici sex shopova predlažu da oni ‘zeleni’ prvo posjete dućan te porazgovaraju s nekim stručnim o tome.

- Velika je razlika u tome treba li nekom samo stimulacija klitorisa ili vaginalna stimulacija ili pak oboje. Odlazak u sex shop uopće ne izgleda kao u filmovima. Često muškarci žele kupiti svojim boljim polovicama pomalo nerealnu veličinu dilda pa im savjetujemo da to ne rade već da budu realni - govore nam prodavači.

I tu se nameće pitanje svih pitanja - što se najviše traži?

Najprodavanija stvar kod muške publike svakako je umjetna vagina. Ona dolazi u raznim oblicima i vrstama. Posebno je kod tinejdžera i mladih popularna ona u obliku bučice za vježbanje jer izgledom sakriva svoju funkciju pa roditeljima mogu prodati ‘foru’ da vježbaju.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Što ni nije laž, samo skrivaju koji organ točno jačaju. Koliko je napredovala tehnologija govori činjenica da su napravljeni masturbatori rađeni po vaginama porno zvijezda kao što su Jenna Haze, Angela White, Alexis Texas i Elsa Jean. Postoje i masturbatori koji zahvaljujući svojoj vibraciji sav posao obavljaju umjesto vas.

Pozlaćeni vibrator košta 4700 kuna

I dok je s muškarcima nešto jednostavnija priča, žene su okružene raznim pomagalima. Najprodavaniji su dilda i vibratori, no nisu ni oni što su nekad bili. Razvojem tehnologije napravljeni su pametni vibratori koji imaju tri brzine (od sporog do brzog) i sedam programa. Tu su i oni s kamerom koji vam mogu snimati unutrašnjost vagine pa kasnije možete video pogledati na laptopu ili računalu, a za one koje žele luksuz postoji i pozlaćeni vibrator po cijeni od 4700 kuna.

Foto: PIXSELL

Većina vibratora danas je napravljena od kvalitetne silikonske gume pa ih možete nabaviti u rasponu cijena od 200 do 800 kuna, ovisno o brendu i funkcijama koje taj vibrator nudi. Postoje i posebni stimulatori za klitoris u obliku pingvina, patke ili pak sladoleda.

Dio industrije igračaka za odrasle posvećen je i analnim stimulatorima koji sadržavaju cirkone ili dijamante kako bi izgledom bili privlačniji, a često ih koriste parovi u dugim vezama. Kako biste razbudili strasti u krevetu tu su brojne druge igračke za parove koje istovremeno stimuliraju penis i vaginu.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Pitali smo prodavače da nam izdvoje neke najbizarnije stvari koje prodaju, iako su se svi složili s time da riječ bizarno u njihovom rječniku ne postoji. Tako je svoje mjesto u ovom članku dobila i krava na napuhavanje sa umjetnom vaginom koja se prilikom korištenja glasa, a klijenti je najčešće kupuju za momačke zabave.

Kalup za izradu penisa po želji

Pažnju nam je okupirao i kalup za izradu penisa po želji, a posebno su popularne lutke na napuhavanje ili pak prave silikonske lutke koje koštaju i po 20.000 kuna. Čini se kako nekim kupcima nije bitna cijena ako su zadovoljeni. Sa čudnovatim igračkama dolaze i čudnovati zahtjevi, a prodavači u seks shopovima često se susreću sa sličnim pitanjima.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Najčešće nam dolaze parovi te nas pitaju mogu li isprobati igračke da vide odgovaraju li im ili ne. Ljudi, ne možete to raditi. Što ćemo mi onda napisati? Malo korišteno. Kako bi se osjećali da znate da je netko prije vas koristio taj proizvod? - poručuju za kraj.

Maloljetnici ne mogu ući

Niz ulicu se nalazi jedna srednja škola pa mi klinci često znaju tijekom velikog odmora ili nakon nastave doći u dućan. Žele kupiti masturbatore, a ja im uporno govorim da ne mogu ući dok ne postanu punoljetni. Onda ih moram loviti po dućanu. Ovim putem molim sve koji nemaju 18 da ne dolaze. Ne mogu vam ništa prodati, priča prodavačica Andrea Grahek.

